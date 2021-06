Les créateurs de ‘The Family Man’ Raj & DK sur la troisième saison

Lorsque la première saison de ‘The Family Man’ est tombée en 2019, les créateurs ont déjà lancé le tournage pour la saison consécutive. Cependant, ce n’est pas le cas cette fois. Raj & DK, les réalisateurs de Manoj Bajpayee avec Amazon Prime Video original, ont révélé qu’ils attendaient les retours sur la deuxième saison avant de lancer le tournage de la troisième partie de la série.

Raj Nidimoru a déclaré à Firstpost : « Nous sommes en retard cette fois. Nous avons le monde en place, nous avons le concept, nous avons une idée et les fondations dans une certaine mesure. Mais nous développons toujours l’histoire. Cette fois, nous « Nous voyons réellement les commentaires, et il y en a un déluge. Nous devons nous regrouper, nous vider la tête et nous asseoir et commencer à l’écrire afin que nous ne soyons pas trop influencés mais que nous sachions toujours ce qui était bien et ce qui ne l’était pas. «

Alors que Krishna DK a partagé: « Quand quelque chose échoue, vous regardez certainement ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi cela n’a pas fonctionné. Et quand cela réussit aussi. Rien n’est parfait.

Lors d’une interaction exclusive avec DNA, lorsqu’on a demandé à Manoj s’il était soulagé que l’émission ait été bien accueillie au milieu de toutes les controverses, il a dit : « Je veux dire, vous regardez la réaction de partout. Nous étions très sûrs qu’une fois qu’ils (les téléspectateurs) ont regardé l’émission, toutes les questions auront une réponse, toutes les appréhensions seront prises en compte. Maintenant, quand vous savez que ça marche si bien, et que tout le monde regarde, vous n’entendez pas ce genre de bruit plus, en partie parce que la série elle-même, l’histoire elle-même les a satisfaits et a répondu à toutes les questions qu’ils se posaient après avoir regardé la promo. »