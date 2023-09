Les créateurs de Terraforming Mars n’utilisent pas l’IA dans le prochain projet

Enoch Fryxelius, le PDG de FryxGames, je suis allé sur Facebook aujourd’hui défendre l’utilisation de l’IA dans le Terraformer Mars projet, et a annoncé que la société le prochain jeu de société sera ne pas inclure l’IA.

Le problème a pris son envol lorsque Polygone a publié la transcription complète de son interview avec Travis Worthingtonl’un des responsables créatifs de la nouvelle extension et le président du propriétaire de Stronghold, Indie Game Studios. Stronghold Games exécute le «Plus Terraformer Mars Kickstarter,» ce qui est presque à les 2 millions de dollars marque.

Sur Facebook vidéo, Fryxelius a répété que son frère, Isaac Fryxelius, avait généré les œuvres d’art à l’aide de l’IA et que personne n’avait perdu son emploi ou n’était remplacé par l’IA. Il a déclaré que « les illustrateurs vont perdre des emplois… et il n’y a aucun moyen de revenir en arrière dans ce domaine ». [technology].» La famille Fryxelius représente une grande partie de FryxGames, et vous pouvez voir les nombreux frères et sœurs impliqués sur son Histoire page.

Selon la mise à jour de Polygon, Fryxelius semble répéter principalement ce que Worthington a dit. Il ne tente pas d’aborder l’éthique de l’utilisation de l’IA, ni ne considère les long terme impact au-delà de « certains illustrateurs vont perdre leur emploi », ce qui cela ressemble à une vision incroyablement limitée de ce dont les générateurs d’IA pourraient être capables dans quelques années. Le problème n’est jamais de savoir si un outil est capable ou non d’être de qualité ; le problème est que l’IA est un cauchemar en matière d’éthique et de droit d’auteur, et les entreprises Il faut s’attacher à fournir du temps et de l’argent aux artistes pour leur permettre de travailler de manière durable.

Fryxelius a mentionné que le prochain match, « un jeu coopératif Viking appelé Destins,» a des œuvres d’un « illustrateur occidental », soulignant que l’entreprise n’a épargné aucune dépense pour s’assurer qu’elle versait un salaire décent aux personnes en charge de ces dessins : « Nous avons payé des dizaines de milliers de dollars pour réaliser ces illustrations. Et même pas par un illustrateur d’Europe de l’Est ou d’Asie, mais en fait par un Occidental…quelqu’un vivant dans le monde occidental fera toutes les illustrations. C’est fou cher.» (La façon dont il mentionne asiatique et Est Les artistes européens ressentent très étrangeet cela n’aurait pas été mon choix de mots.) Cette illustratrice est également sa sœur, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a été encouragé à lui payer un tarif décent.

Mais, le prochain produit est « des graphiques 100 % créés par l’homme ». Aucun signe de changement d’avis, mais au moins ils ne répètent pas le processus.

