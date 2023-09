Les créateurs de Sunny Deol-starrer proposent des billets au prix réduit de Rs 150 à partir de cette date

Les créateurs de Sunny Deol-starrer Gadar 2 proposent des billets au prix de Rs 150 à partir de cette date.

Gadar 2 de Sunny Deol, sorti le 11 août, a suscité un immense amour et des éloges de la part du public. Le film est devenu un blockbuster et a récolté Rs 600 crore au box-office mondial. Désormais, les réalisateurs du film proposent aux cinéphiles des billets à un tarif réduit.

Jeudi, Zee Studios s’est rendu sur Instagram et a dévoilé l’offre de billets pour Gadar 2, avec Sunny Deol, à un prix réduit de Rs 150 et a écrit : « Aisa mauka phir nahin aayega toh der mat kijiye ! Apne tickets abhi réservez kijiye uniquement à l’appartement 150 dans tout le pays (vous ne bénéficierez plus de cette offre, ne perdez pas de temps et réservez vos billets maintenant à l’appartement 150 dans tout le pays). Profitez-en à partir du 15 septembre.





Gadar 2, vedette de Sunny Deol, s’est ouvert sur une réponse tonitruante de la part du public. Le film s’est vendu Il a vendu environ 720 000 billets d’une valeur brute d’environ Rs 17,60 crores lors des réservations anticipées et a collecté Rs 40,1 crore le premier jour. Les billets pour le film ont commencé à partir de Rs 200 et sont allés jusqu’à Rs 2200. Maintenant, les créateurs proposent des billets au prix cassé de Rs 150 aux téléspectateurs à partir du 15 septembre.

Dirigé par Anil Sharma, Gadar 2 met en vedette Sunny Deol, Ameesha Patel, Utkarsh Sharma et Manish Wadhwa ainsi que Gaurav Chopra, Simrat Kaur et Luv Sinha dans des rôles clés. Sorti le 11 août, le film a récolté Rs 675,10 crore au box-office mondial.

Gadar 2 est la suite directe du hit de 2001 Gadar : Ek Prem Katha et présente Sunny Deol dans le rôle de Tara Singh, Ameesha Patel dans le rôle de Sakeena Utkarsh Sharma dans le rôle de Charanjeet et Manish Wadhwa dans le rôle de l’antagoniste. Le film tourne autour de l’histoire de Tara Singh qui traverse la frontière indo-pakistanaise pour sauver son fils Chranjeet et le ramener du Pakistan.

Récemment, pendant Aap Ki Adalat, l’acteur a commencé à pleurer lorsqu’il a été accueilli par les acclamations du public, et lorsqu’on lui a demandé la raison, l’acteur a répondu : « Jis tarah se ye log khush ho rahe hai… jo maine kiya hai… to yakeen nahi ho raha ki main iske layak hoon ya nahi (La façon dont les gens sont heureux, ce que j’ai fait dans Gadar 2, je ne sais pas si je mérite vraiment ça).

Lire Après le grand succès de Gadar 2, Sunny Deol sera-t-il vu dans Border 2 ? Les producteurs partagent des détails cruciaux sur la suite