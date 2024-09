Les créateurs de South Park ignoreront Trump lors du retour de la série en 2025

Les créateurs de la série primée aux Emmy Awards Parc du Sud ont l’intention d’ignorer Donald Trump lorsque la série animée irrévérencieuse reviendra pour une 27e saison en 2025, ont-ils déclaré dans un communiqué. entretien rare.

« Je ne sais pas ce que nous pourrions dire de plus à ce sujet. Atout”, a déclaré Matt Stone à Vanity Fair en référence à l’ancien président américain dont la vie semble être consumée par un drame pur et dur.

Stone a ajouté qu’une partie de la stratégie visant à éviter intentionnellement de mentionner l’actuel candidat républicain à la présidentielle de novembre consiste à se demander à quel point il peut être difficile de satiriser une telle compétition.

« Nous avons essayé de faire South Park pendant quatre ou cinq élections présidentielles, et c’est une chose très difficile », a déclaré Stone, qui a lancé la série en 1997 aux côtés de Trey Parker sur Comedy Central. « Et il semble que cela prenne une importance démesurée.

« Évidemment, c’est très important, mais ça prend le dessus sur tout et on s’amuse moins », a-t-il ajouté dans l’interview, qui a été publié jeudi.

La date de sortie provisoire de la dernière saison de South Park a été fixée à 2025 en partie pour donner le temps à Paramount+ – la plateforme qui diffuse désormais la série – de « régler tous ses problèmes », a fait remarquer Stone. Mais Stone a également déclaré que « honnêtement, c’est fait exprès », que lui et Parker ont évité la confrontation électorale entre Trump et son rival démocrate, le vice-président Kamala Harris.

La posture que Stone a exposée à Vanity Fair contraste fortement avec la manière dont South Park a abordé la course à la présidence de 2016, remportée de manière inattendue par Trump face à l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton. Dans la série, un personnage d’institutrice d’école primaire interprété par Parker s’est présenté à la présidence, a battu Clinton et a occupé le bureau ovale pendant plusieurs saisons, adoptant un look et un style clairement inspirés par Trump.

L’interview de jeudi dans Vanity Fair décrit comment Stone et Parker ont monté une « course folle de 36 heures pour faire un épisode sur l’élection de 2016 après avoir été stupéfaits (comme la plupart du reste du pays) par la victoire de Trump ».

Trump a offert aux commentateurs – satiriques ou non – beaucoup plus de matière depuis, notamment en perdant l’élection de 2020 face à Joe Biden et a été reconnu coupable en mai d’avoir falsifié des documents commerciaux afin de dissimuler des versements d’argent en échange du silence d’un acteur de films pour adultes qui prétendait avoir eu des relations sexuelles extraconjugales avec lui.

Parmi de nombreux autres problèmes juridiques, il fait face à trois autres inculpations pénales découlant de ses efforts pour annuler sa défaite face à Biden ainsi que de sa conservation de secrets gouvernementaux après sa présidence – et il a survécu à une tentative d’assassinat lors d’un rassemblement politique en juillet.

South Park est centré sur les aventures d’un groupe de quatre garçons, pour la plupart grossiers, qui grandissent dans une ville du Colorado. La série a satirisé de manière profanatrice un très large éventail de sujets, réussissant à être acclamée par la critique et à s’établir comme un programme exceptionnellement long, même si certains téléspectateurs trouvent son contenu trop offensant.

Ses créateurs sont également célèbres pour Le Livre de Mormon, leur comédie musicale récompensée par un Tony Award, et le film culte BASEketball.