LES créateurs de South Park ont ​​jeté leur dévolu sur une nouvelle entreprise commerciale en dehors des dessins animés.

Trey Parker et Matt Stone ont de grands projets pour un restaurant populaire présenté dans le dessin animé pour adultes bien-aimé.

Casa Bonita est un restaurant situé à Lakewood, Colorado Crédit : Getty

Qu’est-ce que la Casa Bonita ?

Casa Bonita est un restaurant situé à Lakewood, Colorado.

L’énorme spot mexicain a ouvert ses portes en 1974 et comprend une arcade, une grotte, une cascade avec des plongeurs de falaise, etc.

Le restaurant appartient à Summit Family Restaurants, qui a déposé une demande de mise en faillite le 6 avril 2021.

Le joint unique a été présenté dans de nombreux épisodes de South Park, ce qui en fait un favori pour les créateurs et les fans.

Parker et Stone ont grandi en visitant la Casa Bonita, c’est pourquoi ils l’ont intégrée à l’univers de South Park Crédit : Getty

Les créateurs de South Park achètent-ils la Casa Bonita de Denver ?

Parker et Stone ont grandi en visitant Casa Bonita, c’est pourquoi ils l’ont intégré à l’univers de South Park.

Casa Bonita était même au centre d’un épisode classique de 2003 et figurait dans le jeu vidéo South Park: The Fractured but Whole de 2017 dans le cadre du contenu téléchargeable.

Lorsque les co-créateurs ont appris que leur spot local bien-aimé avait déposé le bilan, ils ont annoncé leur intention d’acheter l’endroit.

« Nous voulons acheter Casa Bonita et la traiter correctement. J’ai l’impression qu’il a été négligé avant même la pandémie », a déclaré Parker au Hollywood Reporter le 28 juillet 2021.

« Nous avons commencé à parler des changements que nous allons apporter – principalement avec la nourriture », a poursuivi Parker.

« Nous allons faire de la nourriture vraiment géniale. Je pensais déjà à la façon dont j’allais agrandir un peu la grotte de Black Bart.

Si les créateurs de dessins animés achètent le restaurant, les fans verront forcément le canon de South Park travaillé dans tous les coins.

Un rapport a révélé que Casa Bonita pourrait être sur le point de rouvrir une fois les réparations terminées, mais le restaurant est fermé depuis 2020 en raison de la pandémie.

« C’est juste assis là. Ça craint », a déclaré Parker.

« Pendant un moment, quand c’était comme, ‘Casa Bonita va fermer’, nous avons dit, ‘Nous allons l’acheter.’ Et j’avais l’impression que c’était le couronnement de ma vie. »