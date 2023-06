Les créateurs de Satyaprem Ki Katha dévoilent le teaser de la nouvelle chanson Pasoori Nu de Kartik Aaryan et Kiara Advani par Arijit Singh – Regardez

Sajid Nadiadwala et Satyaprem Ki Katha de Namah Pictures sont prêts à sortir cette semaine et l’excitation pour le film est en constante augmentation. La bande-annonce et les chansons ont profondément donné le ton à cette pure histoire d’amour romantique et musicale.

Poursuivant la frénésie, les créateurs sont ici avec le teaser de sa nouvelle chanson, Pasoori Nu tout en augmentant l’agitation du public pour la sortie de la chanson demain. Les chansons de Satyaprem Ki Katha dominent actuellement le cœur des masses et après avoir traité le public avec le teaser de sa prochaine chanson, Pasoori Nu, les créateurs ont garanti un nouvel ajout à son album à succès.





Comme le teaser a l’air tout à fait incroyable avec ses airs touchants, il a certainement suscité l’enthousiasme pour sa sortie demain. De plus, avec Pasoori Nu, les créateurs nous donnent la chance de revivre la chanson à succès mondial Pasoori et il ne fait aucun doute que ce sera un moment à savourer pour regarder le blockbuster Jodi, Kartik Aaryan et Kiara Advani à l’écran dans cette chanson à sensation mondiale.





De plus, la chanson marque l’équipe du duo magique, Kartik Aaryan et Arijit Singh. Pasoori Nu de Satyaprem Ki Katha est chanté par Arijit Singh et Tulsi Kumar. La musique est donnée par Rochak Kohli X Ali Sethi. Les paroles de la chanson sont données par Gurpreet Saini X Ali Sethi.

Satyaprem Ki Katha est prêt à apporter une pléthore de chansons vraiment incroyables dans son album. Ses chansons précédemment publiées comme Naseeb Se, Aaj Ke Baad, Gujju Pataka et Sun Sajni dominent déjà le cœur du public.

Satyaprem Ki Katha marque également une collaboration massive entre NGE et Namah Pictures. Fait intéressant, Sajid Nadiadwala et Shareen Mantri Kedia avec Kishor Arora et le réalisateur Sameer Vidwans ont remporté un prix national pour leurs longs métrages respectifs. Satyaprem Ki Katha sortira en salles le 29 juin 2023.