Les créateurs de ‘RRR’ partagent une nouvelle affiche mettant en vedette Jr NTR et Ram Charan, SS Rajamouli est presque terminé

Juste avant le début du mois de juillet, les créateurs de « RRR » ont fait une mise à jour intéressante sur le magnum opus du SS Rajamouli. Le tournage du film est presque terminé et seules deux chansons doivent encore être tournées. De plus, les créateurs ont également révélé que les acteurs principaux Jr NTR et Ram Charan ont terminé leur doublage pour « RRR » en deux langues et termineront bientôt le reste dans les prochains jours.

Les pages officielles des médias sociaux de «RRR» ont partagé une nouvelle affiche du film mettant en vedette Jr NTR et Ram Charan. Dans la nouvelle image fixe, on voit Tarak conduire une moto tandis que Ram est assis derrière lui. L’affiche a été partagée avec une légende indiquant: « Je bouge à un rythme rapide. À l’exception de deux chansons, nous avons terminé le tournage. #RRRMovie. @tarak9999 et @alwaysramcharan ont terminé le doublage pour deux langues et termineront bientôt le reste . »

Déplacement rapide À l’exception de deux chansons, nous en avons fini avec le tournage. #RRRMfilm@tarak9999 & @toujoursramcharan ont terminé le doublage pour 2 langues et termineront bientôt le reste. pic.twitter.com/6g1h5yTQhK – Film RRR (@RRRMovie) 29 juin 2021

Une vision fictive de la vie des célèbres combattants indiens de la liberté Komaram Bheem et Alluri Sitarama Raju, « RRR » a été tourné à travers des lieux à Hyderabad, où des décors massifs ont été érigés pour emmener le public dans une autre époque. La post-production simultanée du film a également commencé.

Mettant également en vedette Alia Bhatt, Ajay Devgn et Olivia Morris, entre autres, le film a progressé avec les protocoles COVID-19 en place pour assurer la sécurité de tous les membres sur les plateaux.

« RRR ; est prévu pour une sortie en telugu, hindi, tamoul, malayalam et kannada parmi de nombreuses autres langues. Produit par DVV Danayya sur la bannière DVV Entertainment, le film a été produit avec un budget énorme de 450 crores.

Le film tant attendu sortira sur les écrans du monde entier le 13 octobre 2021 sous réserve des circonstances COVID-19.