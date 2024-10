Les créateurs de Rings of Power décomposent l’identité de l’étranger dans la finale de la saison 2

Après de nombreuses spéculations, les fans de Les anneaux de pouvoir ont enfin appris l’identité de l’Étranger. L’identité du personnage a été révélée lors de la finale de la saison 2 de la série Prime Video, sortie le 3 octobre. Cependant, selon les créateurs et showrunners de la série Patrick McKay et JD Payne, diverses autres options ont été envisagées avant que la véritable identité de l’Étranger ne soit décidée.

Les créateurs de Rings of Power révèlent comment la véritable identité de The Stranger a été décidée

Dans la finale de la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, il a finalement été révélé que l’Étranger n’était autre que Gandalf, membre de l’ordre Istari et l’un des personnages principaux de Le Hobbit et Le Hobbit de JRR Tolkien. Romans du Seigneur des Anneaux. Cependant, McKay et Payne ont révélé dans une récente interview qu’ils avaient étudié d’autres possibilités concernant l’identité potentielle de l’Étranger avant de partir avec Gandalf, né sous le nom d’Olórin dans l’ancienne terre de Valinor.

« Personne ne nous croira, mais c’était un voyage de découverte pour le personnage et les personnages qui l’entouraient, et c’était un voyage de découverte pour les scénaristes », a expliqué McKay dans une interview avec le Los Angeles Times. « Nous voulions que ce soit l’histoire d’un sorcier qui accepte qui il est et ce qu’il doit faire. »

Payne a expliqué : « Au plus profond de l’histoire de la Terre du Milieu, volume 12, il confirme qu’Olórin avait déjà visité la Terre du Milieu. Tolkien a donc laissé ouverte la possibilité que Gandalf soit venu avant le Troisième Âge. Mais il y a aussi des choses que nous avons découvertes dans l’histoire qui semblaient vraiment correspondre au personnage lorsque vous le rencontrerez plus tard.

L’Étranger, interprété par Daniel Weyman, est arrivé sur la Terre du Milieu via un météore lors de la première de la série. Son identité était entourée de mystère jusqu’à la finale de la saison 2. Dans la finale, les fans peuvent le voir affronter le sorcier noir et récupérer son bâton. Il dit même : « Gandalf… C’est comme ça qu’ils vont m’appeler, n’est-ce pas ?

Saruman et les Blue Wizards ont brièvement envisagé de se révéler comme l’Étranger. Cependant, McKay et Payne ont déclaré qu’ils avaient abandonné ces idées parce qu’elles n’avaient pas de sens pour le récit. À la fin de la saison 1, ils avaient déjà décidé que l’Étranger serait Gandalf. Il le signale en prononçant sa phrase classique « En cas de doute… suivez toujours votre nez » dans la finale de la saison 1.