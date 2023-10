Plus tôt ce mois-ci, au New York Comic Con, Bryan Lee O’Malley et BenDavid Grabinski s’est entretenu avec io9 et une table ronde de journalistes pour discuter du prochain anime, Scott Pèlerin Décolle. Basés sur les romans graphiques d’O’Malley et réinventant l’histoire dont les gens sont tombés amoureux encore et encore, les deux ont parlé franchement de mise à jour du spectacle au-delà de la nostalgie et de ce qu’il a fallu pour réunir le groupe.

Lorsque O’Malley et Grabinski ont commencé à travailler sur la série, ils ne savaient pas qu’ils seraient capables de obtenir le même casting pour exprimer leurs personnages du film. Ils ont finalement décidé que, s’ils ne parvenaient pas à rallier tout le monde, ils ne devraient utiliser aucun des acteurs précédents. « Nous devrions simplement refondre le tout parce que cela semblerait tellement bizarre d’avoir presque tout le monde et qu’une seule personne claque », a déclaré O’Malley. « Nous en avons certainement parlé, mais heureusement, ils ont tous dit oui assez tôt. »

Il a poursuivi en expliquant : « Je pense que d’ici 15, 20 minutes [of sending the first email], qu’au moins une personne a répondu : « Je suis partant ». Avant d’aller plus loin, sachez que chaque journaliste a été menacé, de manière semi-espiègle, par des emails très en colère si nous révélions des spoilers. Donc, sans que Netflix PR ne nous menace de l’oubli, c’est tout ce que nous pouvons vous dire. Scott Pilgrim décolle !

Le réglage de Scott Pilgrim décolle est détaché des restrictions conventionnelles de temps et de lieu. C’est Toronto. Quelque part en 20XX. Cela se déroule en fait pendant Scott Pilgrim Time. « Scott Pilgrim Time est une chose amusante que Brian n’arrête pas de dire », a déclaré Grabinski, « parce que nous avons tous les deux des idées différentes sur le moment où cela aura lieu… dans mon canon principal, je pense toujours à Scott Pèlerinje suis comme 2010, et je ne peux même pas vous dire pourquoi. Notre idée de « Scott Pilgrim Time » se situe donc quelque part dans cette grande zone allant du milieu des années 2000 à 2010. Nous avons donc décidé qu’il y aurait AD, puis Scott Pilgrim, et c’est à ce moment-là que le spectacle aurait lieu.

Grabinski dit également que la série est très ancrée dans son époque, même si elle n’est pas liée à une année spécifique. « Je ne sais pas comment ces gens pourraient exister à une autre époque. Je pense qu’une grande partie de qui ils sont, de ce qu’ils font et de leurs passions vient de cette époque. Je pense que si on le déplaçait jusqu’à nos jours, il faudrait tout repenser. Et je ne pense pas être équipé pour simplement comprendre ce que serait Envy Adams à l’ère de TikTok.

Mais juste parce que Scott Pilgrim Time est resté le même (autant que Scott Pilgrim Time peut reste le même), O’Malley savait qu’ils devraient mettre à jour un peu l’histoire. « C’était vraiment intéressant d’avoir plus de Ramona », a déclaré O’Malley. « Mais pas seulement Ramona. Nous voulions essayer d’avoir plus de tout le monde, ironiquement, à l’exception de Scott… Nous avons trouvé un moyen de travailler un peu plus avec d’autres personnages et de regarder Scott sous de nouveaux angles.

O’Malley a décrit avoir eu une histoire universitaire pour Ramona et Roxie qu’il n’avait jamais pu décrire dans les romans graphiques. « C’était quelque chose que je voulais intégrer dans la série d’une manière ou d’une autre. » Grabinski a ajouté que « nous avions l’impression que nous avions vraiment une bonne opportunité d’essayer simplement d’ajouter plus d’ombrage à [Ramona] et la rendre plus compliquée et intéressante. Et c’était vraiment l’une des plus grandes étoiles du Nord du projet.

Il y a aussi les problèmes compliqués des méchants ; les sept ex maléfiques autour desquels l’intrigue tourne plus ou moins. «J’aurais pu faire bien plus avec ces [villains] dans les livres », a déclaré O’Malley. Alors, quand il a eu l’occasion de leur donner un peu plus de profondeur, il était impatient de se lancer. « Quand nous avons en quelque sorte défini l’intrigue de cette version, cela m’a vraiment attiré de faire ces scènes et d’avoir plus de scènes de méchants. »

Grabinski est ravi que les fans découvrent de nouvelles facettes d’anciens personnages. «C’était très agréable d’avoir des scènes réunissant des personnages que vous n’avez jamais vus auparavant… Nous voulions vraiment donner à Knives [Chau] des arcs inattendus qui n’ont rien à voir avec sa relation avec Scott. Certaines de mes choses préférées dans la série la concernent. O’Malley était également enthousiasmé par les scènes avec Lucas Lee. « Il était vraiment quelqu’un de remarquable. Pendant que nous écrivions la série, nous nous disions : « Oh, nous pourrions écrire ce personnage pour toujours ».

Le but ultime de Scott Pilgrim décolle était « de rendre l’histoire lisible aux gens qui n’ont jamais vu Scott Pèlerin ou ne jamais lire les livres », a déclaré O’Malley. « Donc, les rythmes de l’histoire sont type de toujours là, même si l’histoire a beaucoup changé. Mais finalement, j’ai dû ranger les livres après le premier jour d’écriture… Je ne voulais pas leur être trop redevable. Je voulais simplement ressentir l’histoire plutôt que de faire une translittération des livres… Je pense que chaque fois que vous faites quelque chose comme ça, cela va simplement évoluer dans sa propre direction. Et nous avons vraiment dû accepter cela.

L’astuce consistait à entrer dans Scott Pilgrim Time. Retour au semi-mythique 20XX où se déroulent les livres. « Ce que je devais faire spécifiquement, c’était écrire les personnages de la manière dont j’aurais écrit les personnages à l’époque », a déclaré O’Malley. « Et essayez de ne pas penser aux acteurs, aux fans et à tout ce qui s’est passé au cours des 15 dernières années. »

Scott Pilgrim décolle sera présenté en première sur Netflix le 17 novembre 2023 à 3 h 00 HE.

