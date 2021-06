La saison 5 de « Money Heist » est l’une des séries les plus attendues de 2021 étant donné que la série est regardée par des millions de personnes à travers le monde. Rien ne permet de deviner que le personnage le plus aimé et le plus admiré de la série est Le Professeur (Sergio Marquina), interprété par Álvaro Morte. Ses fans l’aiment pour sa nature complexe, son cerveau derrière tous les braquages ​​et cela ne les dérangerait certainement pas d’avoir un spin-off de son personnage.

Lors d’une récente visite virtuelle exclusive et rencontre, le producteur exécutif de l’émission, Jesus Colmenar, a expliqué à Indian Express pourquoi il n’est pas certain qu’il approfondisse la vie et les antécédents du professeur, loin de la chronologie principale de « Money Heist ».

Selon Jésus, la trame de fond et ce qui aurait pu arriver avec le professeur qui l’a conduit ici sont déjà contenus dans le spectacle lui-même si vous y regardez de près.

Il a dit : « Est-ce que je ferais un spin-off de The Professor ? Peut-être, mais c’est déjà dans Money Heist. Je veux dire : son histoire, ses raisons, son pourquoi… va déjà être racontée dans Money Heist. Les spin-offs (travail) d’un personnage très secondaire qui attirent beaucoup d’attention, et vous pouvez créer une nouvelle série basée sur leur histoire.

Alex Pina, le showrunner de « Money Heist » a réitéré les paroles de Jésus. Il a déclaré: « Lorsque vous faites un spin-off, il doit s’agir d’un univers totalement différent, et vous devez vous concentrer ailleurs. D’une part, vous pourriez faire un spin-off de chaque personnage de Money Heist parce qu’ils en ont tous assez pour une série, mais en même temps, je pense que Money Heist raconte déjà leurs histoires.

« Money Heist » se vante d’avoir une distribution d’ensemble, avec des personnages individuels et leurs voyages émotionnels. La saison 5 de « Money Heist » sortira dans un format unique avec le volume un qui sortira sur une grande plateforme de streaming le 3 septembre tandis que le volume 2 arrivera le 3 décembre.