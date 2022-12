Les créateurs de mode Dries Van Noten et Christopher John Rogers en conversation

Comment rester inspiré ?

ROGERS Dernièrement, j’ai essayé de naviguer dans l’inspiration. J’avais l’habitude d’être inspiré tout le temps, et je pense que maintenant je vis un peu de – quel est le mot ? – un barrage routier, ou quelque chose.

VAN NOTEN Je pense que ce n’est pas un problème, de temps en temps, d’avoir un blocage créatif. Ou commencer une collection, avec toutes les couleurs et tous les tissus sur la table, et dire : « Oh, mon Dieu, à quoi pensais-je ? Comment puis-je m’en sortir ? Parce que vous vous êtes déjà engagé. Vous avez acheté les tissus; c’est un investissement. Et puis votre équipe vous prend par le bras et vous dit : « Allons boire un verre ensemble. Regardez-le lundi à travers des yeux différents. Bien souvent, ce sont les collections les plus intéressantes.

ROGERS Dries, quand tu as envie d’orienter ton travail dans une direction divergente de ce qu’on attend de toi, comment gères-tu cela ? Allez-vous jusqu’au bout et livrez-vous ce que vous savez devoir faire, ou êtes-vous propulsé par ce sentiment inconfortable ?

VAN NOTEN J’essaie vraiment de commencer avec une page blanche devant moi pour chaque collection. La “règle” de beaucoup de maisons est “Cela s’est très bien vendu la saison dernière, alors faisons-en une nouvelle version.” Nous disons toujours que s’il s’est très bien vendu la saison dernière, tout le monde l’a, alors nous devons les surprendre avec autre chose.

Ce n’est pas parce que les gens s’attendent à voir des couleurs et des fleurs chez Dries Van Noten qu’on va leur donner ça à chaque fois. Oublie. Non. J’ai aussi besoin de me surprendre. Sinon j’abandonnerais. Les collections deviendraient un grand flou.