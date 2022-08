Les créateurs de mode autochtones gagnent en reconnaissance sur les podiums internationaux

L’amour de Melrene Saloy pour la mode a commencé dès son enfance, fabriquant des vêtements pour ses poupées après que sa grand-mère et ses tantes lui aient appris à coudre.

Aujourd’hui, Saloy dirige sa propre entreprise, Native Diva Creations, qui fabrique des bijoux et des accessoires adaptés à la culture des Premières Nations. En septembre, elle emmène une collection de ses bijoux et accessoires en perles à la Fashion Week de Paris.

“Tous ceux qui travaillent avec moi là-bas sont autochtones. Donc mes cheveux, mon maquillage, mes mannequins, mes photographes, tout le monde est autochtone”, a-t-elle déclaré.

Saloy, une designer pied-noir de la nation Kainai, a lancé son entreprise il y a près de huit ans.

Après un congé de maternité, elle a décidé qu’elle ne voulait pas retourner travailler dans la gestion du commerce de détail. Elle a donc fondé Native Diva Creations et n’a jamais regardé en arrière.

Un chapeau fabriqué par Saloy qui a été présenté sur la piste de la Fashion Week de New York l’année dernière. (Soumis par Melrene Saloy)

Saloy a fait son premier défilé de mode en 2015 à Santa Fe, NM, et l’année dernière, les mannequins ont porté ses créations sur le podium lors de la Fashion Week de New York (NYFW).

“Je pleurais littéralement tout le temps”, a déclaré Saloy à propos de son expérience à NYFW.

“C’était si difficile pour moi de rester assis là parce que c’était comme : ‘Regarde ma culture. Regarde tout cela qui se passe.'”

Saloy est l’un des nombreux créateurs de mode autochtones à présenter leur travail sur les podiums nationaux et internationaux. Elle a été recrutée pour apporter ses créations à Paris par le biais de l’organisation à but non lucratif International Indigenous Fashion Week Inc. (IIFW).

L’organisation aide les designers autochtones à se frayer un chemin dans l’industrie de la mode traditionnelle et à se connecter les uns aux autres.

Enfin sous les projecteurs

Chelsa Racette, fondatrice et directrice exécutive de l’IIFW, a déclaré qu’elle avait créé l’organisation afin que les créateurs autochtones puissent être mis à l’honneur et ne pas être mis à l’écart des défilés de mode.

“Je travaillais sur plusieurs défilés de mode aux États-Unis et au Canada, et ils ne mettraient en vedette qu’un ou deux designers autochtones. J’ai donc pensé que nous avions besoin du nôtre”, a-t-elle déclaré.

Bijoux en perles fabriqués par Saloy. Le créateur de mode affirme que de nombreux artistes non autochtones se sont appropriés les cultures autochtones sans autorisation, et qu’il est maintenant temps que les créateurs autochtones soient reconnus pour leur travail. (Terri Trembath/CBC)

Depuis sa fondation en 2012, l’IIFW a emmené des designers autochtones dans des défilés de mode à travers le pays et le monde, notamment à New York, Paris et Londres.

Racette, qui est crie de la Première Nation Nekaneet en Saskatchewan, a déclaré que l’un de ses principaux objectifs avec l’IIFW est d’amener les designers autochtones dans les cercles de la mode grand public et de réseauter avec d’autres designers à travers le monde.

“Il y a des designers autochtones depuis longtemps, et je pense que les gens comprennent maintenant”, a-t-elle déclaré.

Nous sommes plus que des perles et des plumes… Nous ne sommes pas seulement ce que vous voyez dans une boutique de cadeaux. Nous sommes tellement, tellement plus. – Melrene Saloy, créatrice de mode Blackfoot

Saloy est d’accord. Elle a déclaré que de nombreux designers non autochtones à travers l’histoire se sont appropriés des designs autochtones sans autorisation. Il est maintenant temps que les designers autochtones soient reconnus pour leur propre travail.

“Nous avons enfin un bon point où il y a suffisamment d’artistes pour lesquels nous pouvons dire:” Hé, regardez, nous y sommes. Nous sommes là pour rester. Nous sommes ici depuis longtemps. Nous avons beaucoup à montrer, ” dit-elle.

“Nous ne sommes pas que des perles et des plumes. Nous ne sommes pas seulement le pow-wow. Nous ne sommes pas seulement ce que vous voyez dans une boutique de cadeaux. Nous sommes tellement, tellement plus.”

‘Guérir à travers les fils’

Livia Manywounds, membre de la nation Tsuut’ina, a apporté ses robes de couture au Festival des arts de la mode autochtone de Toronto en juin. L’expérience était inoubliable.

“C’était l’un de ces moments où je me suis dit : ‘Oh mon dieu, je suis vraiment là avec tous ces grands designers autochtones. Comment ai-je pu être ici, n’est-ce pas ?’, a-t-elle déclaré.

“Puis je repense à mon histoire, je me dis : ‘Wow, j’ai vraiment mis du temps, des heures. Ce n’était pas facile d’être une seule personne pour créer tous ces beaux vêtements.”

Manywounds a déclaré qu’elle considérait son parcours dans le design de mode comme une “guérison à travers les fils”. Son père est décédé en 2016 et le même jour, sa mère a reçu un diagnostic de cancer.

Livia Manywounds, membre de la nation Tsuut’ina, dit qu’elle considère son parcours dans le design de mode comme une “guérison à travers les fils”. Après que sa mère ait reçu un diagnostic de cancer, Manywounds s’est remise au perlage alors qu’elle était assise au chevet de sa mère. (Terri Trembath/CBC)

Assise au chevet de sa mère, Manywounds s’est remise au perlage. Après la mort de sa mère, elle a continué son art comme une forme de guérison.

Manywounds a déclaré que son travail avait commencé à devenir populaire en ligne grâce aux médias sociaux et qu’elle avait commencé à recevoir de nombreuses commandes. Elle remercie ceux qui ont soutenu et acheté ses premières créations pour l’avoir aidée à arriver là où elle est aujourd’hui.

Les designers autochtones peuvent présenter leurs créations sur la piste est important pour des raisons historiques, a déclaré Manywounds, en particulier après que le système des pensionnats a tenté de priver les communautés autochtones de leurs cultures, langues, traditions et croyances.

“Ce n’est pas un costume. C’est quelque chose de plus spécial que cela parce qu’il a une signification derrière. Il a un but. Il a une histoire.”

Manywounds a déclaré qu’il y avait maintenant de nombreux designers autochtones influents qui se frayaient un chemin dans le courant dominant et obtenaient leurs créations sur des tapis rouges. Elle espère que la même chose se produira un jour pour son travail et que davantage d’opportunités s’ouvriront pour les designers, mannequins et artistes autochtones.

Quant à Saloy, elle espère que sa participation à la Fashion Week de Paris l’aidera à se faire connaître auprès des acheteurs internationaux, mais aussi à entamer une conversation plus large sur les créateurs autochtones.

“Je veux ouvrir ces portes pour que d’autres artistes y arrivent, pour qu’ils voient plus d’Autochtones.”