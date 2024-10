les créateurs de livres font tourner les têtes et les pages

Un autre éditeur qui contribue au niveau élevé des livres dans les librairies brésiliennes est Fósforo, fondé en 2021, dont la production graphique est coordonnée par Julia Monteiro. Le branding et l’agencement intérieur ont été réalisés par Alles Blau Studio, et l’un des éléments clés de leur conception est que chaque couverture présente un motif en relief, conçu comme une extension de l’identité de l’éditeur – une touche subtile qui améliore la qualité tactile de l’imprimé. livres. Mais l’équipe ne s’est pas arrêtée à l’expérience tactile. Le duo de designers experts a également maximisé la présence numérique des livres en créant des couvertures qui se traduisent magnifiquement en graphiques animés (voir ci-dessus).

Ces exemples nous donnent une idée de la cohérence et du raffinement de la conception graphique éditoriale au Brésil. Peut-être avons-nous trouvé un équilibre intéressant entre la tradition européenne, en particulier française – qui était autrefois la principale référence des intellectuels brésiliens – où les livres sont souvent sobres et presque standardisés, motivés par la conviction conservatrice selon laquelle le contenu est ce qui compte et le design l’est. inutile; et la tradition américaine, où les couvertures sont traitées comme de la publicité, motivées par des mesures de ventes sans se soucier du contenu qu’elles contiennent.

Cette combinaison d’un langage de conception communicatif et séduisant (plus en phase avec un pays qui manque d’un public de lecteurs consolidé) et d’un langage qui reste fidèle au contenu atteint aujourd’hui un moment particulièrement dynamique. Nous vivons un mouvement décolonial très dynamique, avec l’émergence de nouveaux éditeurs, une recrudescence des œuvres d’auteurs féminins, afro-brésiliens et autochtones, auparavant sous-représentés, ainsi qu’un nombre croissant de traductions d’œuvres littéraires et essayistiques par des écrivains. du Sud, qui étaient autrefois rares ici. Bien que le nombre de designers non blancs reste proportionnellement faible, passer un peu de temps dans une librairie est devenu un incontournable pour tout designer visitant São Paulo.