Les créateurs de Lightyear font un flop parmi les suppressions d’emplois chez Pixar par Disney

Les studios d’animation Pixar de Walt Disney ont supprimé 75 postes, dont ceux de deux dirigeants à l’origine de la déception au box-office Lightyear, ont indiqué samedi des sources, les premières suppressions d’emplois importantes au studio en une décennie.

Les coupes comprenaient le réalisateur de Lightyear Angus MacLane, un vétéran de Pixar de 26 ans qui faisait partie de l’équipe créative senior sur des films acclamés comme Toy Story 4 et Coco. Galyn Susman, producteur de Lightyear, est également parti. Susman était chez Pixar depuis la sortie du film original Toy Story en 1995.

MacLane et Susman n’ont pas pu être joints pour commenter. Michael Agulnek, vice-président de la publicité mondiale de Pixar depuis 2015, a également été licencié, ont indiqué les sources. Il n’a pas retourné un appel demandant un commentaire.

Les coupes, qui ont eu lieu le 23 mai, font partie du plan annoncé précédemment par le directeur général de Disney, Bob Iger, visant à supprimer 7 000 emplois et à réduire les coûts de 5,5 milliards de dollars.

Cette restructuration a combiné les groupes de cinéma et de télévision en une seule unité Disney Entertainment et a éliminé une division chargée de la distribution.

Bien qu’ils soient petits par rapport à la base d’environ 1 200 employés de Pixar, les licenciements sont importants car le studio est une force créative générant des franchises et des personnages qui génèrent des revenus à travers Disney.

Pixar est célèbre pour ses franchises cinématographiques telles que Toy Story, Les Indestructibles et Cars. Mais Lightyear, sorti il ​​y a un an avec un budget annoncé de 200 millions de dollars, a rapporté un modeste 226,7 millions de dollars de ventes de billets dans le monde et a reçu un accueil critique mitigé.

Dans le Guardian, Peter Bradshaw a salué un film qui « rebondit juste, filant à toute allure ».

Mais dans l’Observer, Wendy Ide a écrit : « Pour un film qui tourne pour les stars, c’est un truc décevant. »

Contrairement à Lightyear, en 2018, les Indestructibles 2 de Pixar, qui auraient eu un budget de production similaire, ont enregistré des ventes au box-office mondiales de 1,2 milliard de dollars.

Lightyear n’a pas pu être diffusé dans 14 pays du Moyen-Orient et d’Asie en raison de sa représentation d’une relation homosexuelle, affectant ses performances au box-office.

Disney a mis en place des licenciements dans toutes les divisions, y compris le cinéma et la télévision, les services de streaming et les parcs à thème.

La dernière fois que Pixar a supprimé des emplois, c’était en 2013, après que le studio ait reporté la sortie du film de 2015 Le bon dinosaure et renvoyé son réalisateur, Bob Peterson. Une trentaine de postes ont alors été supprimés.

Disney a acquis Pixar en 2006.