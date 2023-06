Les créateurs de l’émission de Salman Khan donnent ‘pehli jhalak’ des candidats, découvrez

Au milieu des spéculations croissantes et des rumeurs tourbillonnantes entourant la très attendue saison 2 de Bigg Boss OTT, JioCinema a finalement décidé de mettre fin à la frénésie en dévoilant le premier aperçu des colocataires intrigants.

Donnant un indice sur les concurrents, JioCinema a dévoilé le premier look de trois colocataires de Bigg Boss OTT Saison 2, avec des pseudonymes intrigants tels que Goat, Queen et Breaking News, demandant à Janta de deviner les vrais noms derrière ces pseudonymes.













Cette saison a déjà été en effervescence alors que Salman Khan a pris les rênes en tant qu’hôte pour cette saison, suivie de la promo électrisante « Lagi Bagi » qui a été dévoilée par la plateforme. Le divertissement non-stop, le streaming multicaméra et avec janta étant le patron asli, JioCinema fait vraiment passer la version OTT du phénomène de réalité au niveau supérieur ! Cette saison va vraiment être plus grande, plus audacieuse et deux fois plus amusante à partir du 17 juin !

Ce n’est pas tout! Pour la première fois dans l’histoire de Bigg Boss, tous les concurrents de Bigg Boss OTT seront dévoilés à 19h, uniquement sur l’application JioCinema ! En parlant de candidats, il y a des rapports selon lesquels des célébrités telles que Awez Darbar, Anjali Arora, Munawar Faruqui, Maheep Kapoor, Faizal Shaikh et Paras Arora sont les plus susceptibles de rejoindre Bigg Boss OTT. La première saison de Bigg Boss numérique a été animée par le cinéaste Karan Johar. Cette fois, Salman a remplacé Karan en tant que juge. Bigg Boss OTT 2 sera présenté en première sur Jio Cinema le 17 juin.