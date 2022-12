Les créateurs de la vedette d’Arjun Kapoor-Tabu “laissent enfin sortir les chiens” avec une nouvelle affiche

Le nom du prochain film d’Arjun Kapoor et Tabu, Kuttey, suffit à créer un buzz d’excitation. Les réalisateurs du film ont dévoilé lundi la nouvelle affiche du film qui met également en vedette Naseeruddin Shah, Konkona Sensharma, Kumud Mishra, Radhika Madan et Shardul Bhardwaj.

L’affiche de Kuttey est un aperçu du monde rude et difficile des personnages non-conformistes, créé par le réalisateur Aasmaan Bhardwaj. C’est inhabituel. C’est robuste. Et pourtant réel. Cette câpre a fait sensation pour la première fois lors du dévoilement de son affiche d’annonce l’année dernière, les réalisateurs ayant reçu une réponse positive du public et de l’industrie cinématographique. L’affiche d’aujourd’hui dévoile le déguisement de chien des acteurs pour montrer leur look et leurs personnages du monde de Kuttey où tout le monde est un héros ou un méchant – le public décidera bien assez tôt.





Kuttey marque les débuts d’Aasmaan en tant que réalisateur et la fraîcheur de l’histoire et du traitement ne manquera pas de laisser sa marque. Il a été écrit conjointement par Aasmaan et Vishal Bharadwaj, et l’une des raisons pour lesquelles l’affiche de mouvement dévoilée la semaine dernière a été bien accueillie est la fraîcheur des dialogues et l’apparence des personnages.

Kuttey est produit par Luv Ranjan, Vishal Bhardwaj, Ankur Garg et Rekha Bhardwaj sous la bannière de Luv Films et Vishal Bhardwaj Films et présenté par Gulshan Kumar et la série T de Bhushan Kumar. La musique du film a été composée par Vishal Bhardwaj avec des paroles écrites par Gulzar. Kuttey sortira en salles le 13 janvier 2023. Que la fête Kuttey commence ! Kamino ki duniya main, aapka swagat hai…