Les créateurs de “House of the Dragon” décomposent la scène d’accouchement “extrême”

La Maison du Dragon est un seul épisode vieuxPourtant le Jeu des trônes prequel a déjà suscité une certaine controverse. Il s’articule autour d’une scène de confrontation représentant Aemma Targaryen, épouse du roi Viserys Targaryen, en train d’accoucher. Si vous n’avez pas regardé le premier épisode, notez qu’il y a spoilers devant.

Une grande partie du premier épisode, Les Héritiers du Dragon, se concentre sur le désir de Viserys d’avoir un fils. La reine Aemma commence l’épisode très enceinte et environ les trois quarts du chemin passent par le travail. Malheureusement, le bébé a été livré bas en premier et les mestres n’ont pas pu le renverser. Viserys a eu le choix : sacrifier la mère pour le bébé ou laisser aux dieux le soin de décider qui vivra.

Trop zélé dans sa quête d’un fils, Viserys choisit de sauver le bébé par césarienne non médicamentée. Non seulement Aemma ne consent pas à la procédure, mais elle n’en a rien dit. Viserys serre sa main et dit qu’il est temps que l’enfant soit livré, et Aemma lui sourit faiblement. Lorsqu’elle réalise comment le bébé est en train d’accoucher, elle hurle d’horreur alors que Viserys essaie docilement de la réconforter. Certains l’ont qualifiée de scène puissante, d’autres l’ont qualifiée de représentation gratuite d’un événement traumatisant.

Dans le livre sur lequel House of the Dragon est basé, Fire and Blood de 2018, Aemma meurt naturellement lors de l’accouchement. L’intervention de Viserys et des maesters était sous licence créative des créateurs de House of the Dragon.

“Je sais que cela peut sembler extrême, mais nous voulions que ce soit difficile à regarder”, a déclaré le co-showrunner Miguel Sapochnik. a déclaré au LA Times. “Nous voulions que les gens se souviennent que peu importe ce qu’ils pensaient de Viserys, il avait fait ça et il ne pourrait jamais revenir en arrière.”

“C’est l’incident déclencheur de l’histoire et il fallait qu’il soit fort et inébranlable.”

Je pense que c’est très drôle que la maison des gars du dragon soit comme “nous voulons refléter la misogynie de la période” la période est le douzième de faire semblant. c’est la 149e année de monsieur Gooby le pied de dragon. c’est le huitième âge de targabargabor. c’est littéralement inventé – Chose mauvaise (@Merman_Melville) 22 août 2022

D’après ce que nous pouvons dire jusqu’à présent, Viserys est décrit dans House of the Dragon comme un homme bon qui fait un roi moyen. Contrairement à certains des dirigeants que nous avons connus dans Game of Thrones, comme Joffrey et Cersei, il n’est pas inutilement cruel. Contrairement au roi Robert Baratheon, il n’est pas enclin à l’auto-indulgence perverse. Mais, comme le dit Sapochnik, sa décision de sacrifier sa femme est une mauvaise marque noire sur son caractère.

“Ce n’est pas censé être gratuit”, co-showrunner Ryan Condal dit à Vanity Fair. “Il y a toute cette idée dans Game of Thrones, ou au Moyen Âge, ou à une époque historique comme celle-ci, que les hommes se dirigeaient vers le champ de bataille et que le champ de bataille des femmes se déroulait dans le lit de l’enfant. C’était un endroit très dangereux. .. Toute légère complication, n’importe quoi peut entraîner des conséquences très tragiques pour l’enfant et la mère.”

“Nous voulions dramatiser cela.”

S’adressant au LA Times, l’acteur de Queen Aemma, Sian Brooke, a laissé entendre des parallèles entre les scènes représentées dans House of the Dragon et la récente décision de la Cour suprême de révoquer les droits nationaux à l’avortement.

“Vous pensez avoir fait un énorme bond en avant, les femmes étant capables de prendre des décisions concernant leur propre corps”, a déclaré Brooke à la publication. “C’est assez choquant, que, malheureusement, il y ait une certaine similitude entre cela et il y a des siècles.”