Les créateurs de Fukrey 3 lancent un « concurrent alternatif » à Chat GPT basé sur le personnage populaire de Varun Sharma, Choocha

Les créateurs de Fukrey 3 lancent une alternative à Chat GPT basée sur le personnage de Varun Sharma, Choocha, avant la sortie du film.

Pulkit Samrat, Varun Sharma, Richa Chadha, Manjot Singh et Pankaj Tripathi attendent actuellement la sortie de leur prochain film Fukrey 3. Le film fait la une des journaux depuis la sortie de la bande-annonce du film. Auparavant, les créateurs avaient organisé un sommet spécial à Delhi après le G20 et maintenant, ils ont lancé un « concurrent alternatif » à Chat GPT.

Récemment, pour captiver le public, les marqueurs de Fukrey 3 ont introduit un outil amusant appelé Choo CPT (Mugafi.com/choocpt) basé sur le personnage le plus populaire de Varun Sharma, Choocha. Utilisant la technologie de l’IA, cette plateforme permet aux fans d’interagir avec Choocha, peu importe où ils se trouvent. Les fans peuvent lui poser des questions et recevoir des réponses drôles et humoristiques. Cette approche innovante du marketing cinématographique n’a jamais été vue auparavant. Les fans peuvent désormais interagir avec Choo CPT sur leur plateforme et partager des critiques et des témoignages positifs sur ses fonctionnalités.





Jeudi, Varun Sharma a profité de son Instagram et a partagé un aperçu de la façon dont les fans peuvent désormais discuter avec lui au choix du Chat GPT lancé par les créateurs de Fukrey 3. L’acteur a écrit : « Oui.…Ouii…Ouii. Ouiiii Bhaii Ab sapne mein nahi, virtuellement karo Choocha se baat uniquement sur #ChooCPT. Connectez-vous à Mugafi.com/choocpt aur karo mujh se Baatien !!

Les internautes ont été amusés par la décision des créateurs et ont exprimé leur point de vue à ce sujet en inondant la section des commentaires de l’acteur. L’un des commentaires disait : « C’est incroyable. » Un autre a écrit : « Même Chat GPT ne peut pas donner votre solution. » Un autre a écrit : « très belle décision ».

Produit par Excel Entertainment, cofondé par Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar, Fukrey 3 est dirigé par Mrigdeep Singh Lamba. Le film devrait sortir en salles le 28 septembre. Avec Pankaj Tripathi dans le rôle de Pandit, Manjot Singh dans le rôle de Laali, Varun Sharma dans le rôle de Choocha, Pulkit Samrat dans le rôle de Hunny et Richa Chadha dans le rôle de Bholi Punjaban, le film devrait entrer en conflit avec The Vaccine War de Vivek Agnihotri qui met en vedette Pallavi Joshi, Anupam Kher, Raima Sen et Nana Patekar, entre autres, dans des rôles clés.

