Les créateurs de Farzi, Raj & DK, affirment que Shahid Kapoor-star ne glorifie pas le crime : “Notre héros est une personne imparfaite”

Le duo de cinéastes Raj & DK a une année 2023 chargée. Ils ont jusqu’à trois énormes séries Web alignées et lancent l’année avec Farzi, les débuts OTT de Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi. Les cinéastes se sont assis avec DNA pour une conversation exclusive sur la série, leurs stars principales et la glamourisation du crime au cinéma.

Farzi est une émission indienne rare qui éclaire le monde de la contrefaçon. Comment est née l’idée du spectacle ?



Raj : La plupart de nos idées prennent du temps. Il y a une idée et elle se trouve dans notre tête où elle se développe. Quand c’est le bon moment, nous commençons à le faire. Il est là depuis plus de 8 ans. The Family Man était là depuis environ 10 ans. Ils prennent autant de temps, et il y en a pas mal. Cela a commencé lorsque nous avons commencé à lire sur la contrefaçon et réalisé que c’est un crime sans visage. Il n’y a jamais rien eu à ce sujet. C’était fascinant pour nous. Cela n’a jamais été évoqué et cela a eu un impact majeur sur le pays et l’économie.

NSP : C’est aussi un crime qui va de pair avec l’art. C’est un crime très spécial et spécifique. Aucun d’entre nous ne peut être un contrefacteur. Beaucoup de choses doivent se mettre en place et c’est ainsi que les personnages ont commencé à se former.

Lorsque vous prenez une histoire où votre protagoniste fait quelque chose contre la loi, comment trouvez-vous l’équilibre entre le rendre sympathique et pourtant ne pas promouvoir ou glorifier le crime ?



NSP : C’est un travail important. C’est pourquoi dans ce genre d’histoire, vous avez cette juxtaposition avec des personnages comme son grand-père, ses amis. Ce sont des personnes autour de notre protagoniste qui forment toujours la boussole morale. Notre héros est une personne imparfaite. Quelque part, nous voulons inconsciemment qu’il réussisse, mais nous devons également reconnaître que même si nous l’aimons, ce qu’il fait est mal. C’est quelque chose de très clair.

J’avais lu que c’était Shahid qui t’avait approché pour Farzi et non l’inverse. Est-ce vrai?



Raj : Nous avions un brouillon lorsque nous parlions d’un autre film avec Shahid. Nous l’avons rencontré et nous en avons discuté. Et il a mentionné, que diriez-vous d’une série. Nous lui avons demandé s’il était sûr de vouloir faire une série et il a dit qu’il voulait vraiment en faire une. Il a dit que c’est là qu’en tant qu’acteur, je peux faire beaucoup plus. Nous savions déjà dans nos têtes quelle serait cette histoire et qu’il l’aimerait vraiment. Donc, c’était un processus facile. Nous lui avons dit l’idée et il était à bord.

NSP : Il est l’une des premières stars, littéralement la première star à vouloir se lancer dans le monde des webséries avant que ce ne soit cool.

Et puis vous avez Vijay Sethupathi jouant le flic du criminel de Shahid. Avec Farzi et deux films de Bollywood, il sera vraiment vu par le grand public hindi cette année.

Raj : Ils vont l’adorer. Nous le voulions vraiment. Dès que nous avons réalisé qu’il pouvait parler même un peu d’hindi, c’était tout. Ensuite, nous espérions juste qu’il interviendrait et reprendrait le personnage, ce qu’il a fait. Il a dit que j’ai toujours voulu jouer ce rôle parce que je n’ai jamais joué ce rôle spécifique. Et il avait cela en tête. Il citait d’autres films où il jouait le contraire. Il a spécifiquement mentionné Vikram Veda.

Lorsque vous réalisez un spectacle où la narration met en scène deux personnages opposés, comment vous abstenez-vous de privilégier l’un par rapport à l’autre dans votre représentation ? Comment atteindre cette impartialité ?



Raj : L’histoire n’est vraiment pas l’un contre l’autre, je pense. Ce format, cette structure conviendraient mieux à une fonctionnalité. C’est vraiment leurs histoires séparément. Bien sûr, ils se croisent et interagissent, mais rien ne favorise quelqu’un. Jusqu’à présent, aucun acteur n’est venu et m’a dit de me donner un coup d’introduction vraiment cool ou de me donner une chanson. Ils savent que nous ne le ferons pas. Donc, nous n’avons pas à nous en soucier.













Vos émissions – que ce soit The Family Man of Farzi – ont toujours eu des acteurs de partout au pays. C’était Samantha Ruth Prabhu et Manoj Bajpayee là-bas et Vijay Sethupathi et Shahid Kapoor ici. Beaucoup diraient qu’il a cet attrait pan-indien que de nombreux films recherchent de nos jours.

NSP : Nous avons commencé à faire cela avec The Family Man pour toutes les bonnes raisons. Nous n’avons pas utilisé le mot pan-Inde, mais quelque part nous avons décidé que puisque cela se jouera dans tout le pays et que l’histoire s’étend de Kochi au Cachemire, choisissons des acteurs d’où se trouvent les personnages. Ce qu’il a fait pour nous, c’est qu’il a ouvert le monde à choisir. C’est une bonne opportunité qu’au lieu de choisir parmi ces 100 acteurs, nous ayons eu un vivier de mille acteurs.

Farzi, qui met également en vedette Kay Kay Menon, Raashi Khanna et Regina Cassandra, commencera à diffuser sur Prime Video à partir du 10 février.