Les créateurs de Double XL publient un teaser mettant en vedette Sonakshi Sinha, Huma Qureshi et annoncent la date de sortie du film

Les créateurs de Double XL, avec Huma Qureshi et Sonakshi Sinha dans les rôles principaux, ont été dévoilés par les créateurs le jeudi 22 septembre. Réalisé par Satramm Ramani, la comédie dramatique remet en question les stéréotypes de poids corporel qui sévissent depuis longtemps dans notre société, dans le manière la plus humoristique.

Partageant le teaser sur leurs comptes Instagram respectifs, les deux femmes principales Sonakshi et Huma ont écrit : “Des frites au plaisir… toutes les bonnes choses de la vie viennent en tailles #DoubleXL ! Une histoire d’amitié et de rêves remplis de masti arrive dans les cinémas près de vous le 14 octobre 2022.”

Double XL explore un voyage dans le cœur de deux femmes de grande taille, l’une du cœur de l’Uttar Pradesh et l’autre de la ville de New Delhi, alors qu’elles naviguent dans une société qui attribue souvent la beauté ou l’attirance à la taille d’une femme.





Sonakshi et Huma ont subi une transformation corporelle massive et ont même empilé les kilos en trop pour leurs rôles dans le film. Mettant également en vedette Zaheer Iqbal et l’acteur populaire sud-indien Mahat Raghavendra, le film tranche de vie a été largement tourné en Inde et au Royaume-Uni.

LIRE | La star de Maharani 2, Huma Qureshi, qualifie le catfight de terme “misogyne”, dit que “les hommes se battent aussi mais…”

Le film vedette de Sonakshi et Huma sortira aux côtés de la comédie dramatique sur le campus médical d’Ayushmann Khurrana, Doctor G et Parineeti Chopra et du thriller d’action d’espionnage de Harrdy Sandhu Nom de code : Tiranga dans un triple affrontement au box-office le 14 octobre. Anubhuti Kashyap a réalisé le film d’Ayushmann, tandis que le film de Parineeti-Harrdy a été réalisé par Ribhu Dasgupta.

Double XL est présenté par Gulshan Kumar, T-Series, Wakaoo Films & Mudassar Aziz en association avec T-Series Films. Il s’agit d’une production de cinéma Wakaoo Films, Elemen3 Entertainment & Reclining Seats. Le film est produit par Bhushan Kumar et Krishan Kumar, Vipul D Shah, Rajesh Bahl & Ashwin Varde, et Saqib Saleem, Huma Qureshi & Mudassar Aziz.