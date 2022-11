Les créateurs de “Dhoom” ont-ils oublié de retirer “effrayant” Esha Deol Blooper d’une chanson ?

Il y a peut-être eu une suite de ‘Dhoom’ de trop à Bollywood à ce jour, mais nous devons garder nos distances respectueuses avec le film OG avec Abhishek Bachchan, John Abraham, Uday Chopra et Esha Deol, sorti en 2004. Sauf que nous avons le Internet maintenant et ce qui est là-bas reste là-bas. L’artiste VFX Anurag Salgaonkar et son ami Chirag ont repéré un possible bêtisier que les créateurs de “Dhoom” ont peut-être oublié de retirer de la chanson titulaire.

Le bêtisier avec l’expression faciale “effrayante” d’Esha Deol a fait paniquer Internet. Le moment se produit autour de la marque 4:31 dans la chanson ‘Dhoom Machale’ si vous regardez la vidéo YouTube. Qu’il s’agisse d’un bêtisier ou d’une expression légitime qui s’est produite d’une manière ou d’une autre entre les prises de vue que personne n’a remarquées, il est maintenant disponible pour tous – zoomé et figé avec de la musique effrayante ajoutée. À la décharge des fabricants, cependant, le moment est extrêmement fugace et il faut un certain effort pour le repérer. Surtout avec la performance emblématique livrée par Esha sur la chanson.

“Ouais… Une fois vu, ça ne peut pas être invisible”, a commenté un utilisateur d’Instagram. kisi ko nahi pata chalegaaudience en 2022, pata chal gaia“, a plaisanté un autre. “Je suis seul dans ma chambre et vous m’avez fait peur”, a écrit un autre. “The Undertaker est arrivé”, a commenté un utilisateur d’Instagram.

Dans un autre exploit de ce genre, Internet avait repéré une erreur dans la célèbre scène du journal intime de SRK à Kal Ho Na Ho. La scène se déroule et Aman lit le journal noir de Rohit, des choses qu’il veut dire à Naina mais doit faire passer pour les mots de Rohit, et la caméra zoome sur les pages blanches. Même si les trois personnages se tiennent quelque part en public, lorsque la caméra est sur les pages, on dirait que le journal est sur les genoux de quelqu’un. L’erreur ne se produit qu’une seule fois, c’est peut-être pour cette raison que personne ne l’a remarquée.

Un utilisateur de Twitter, Pulkit Kochar, a partagé son point de vue sur la plateforme de microblogging, écrivant : « SRK était si bon dans cette scène que personne n’a remarqué l’erreur de continuité dans le gros plan du journal. Il est gardé sur les genoux de quelqu’un même s’il (sic) est clairement debout.” Un autre utilisateur s’est joint à lui, partageant un clip d’une version supprimée de la même scène, à partir de laquelle la scène semble avoir été retenue par erreur dans le montage final.

