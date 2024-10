Les créateurs de Filles de Derry et Grands garçons ont critiqué ITV au sujet du projet du réseau britannique d’embaucher un cadre qui utiliserait l’IA pour créer des idées de programmes.

Les critiques de Lisa Mcgee et Jack Rooke sont intervenues après qu’il est apparu ce week-end qu’ITV avait fait de la publicité pour un poste de « responsable de l’innovation en IA générative » sur LinkedIn, Mcgee le qualifiant d’« incroyablement déprimant ».

Le poste, qui rapporterait jusqu’à 95 000 £ (124 000 $) par an, faisait appel à un candidat « visionnaire » qui dirigerait « la transformation basée sur l’IA des studios ITV et du streamer ITVX ». Cela inclurait le « développement du personnage » et « l’idéation générée par l’IA ».

Les écrivains craignent depuis longtemps l’utilisation croissante de l’IA dans les efforts créatifs et cette question a été l’une des plus controversées lors des grèves américaines de l’année dernière. Le projet d’ITV a également provoqué de nombreux écrivains de ce côté-ci de l’Atlantique.

McGee, qui a créé la comédie Channel 4 Filles de Derrya déclaré aujourd’hui : « Évidemment, comme la majorité de mes pairs, je trouve cette nouvelle incroyablement déprimante et, compte tenu de la manière dont le matériel Al est généré, contraire à l’éthique. Personnellement, je ne pense pas que ce modèle fonctionnera. Les grandes histoires résident dans le récit, le ton, le point de vue, le côté personnel. L’écriture de scénarios est à la fois un art et un métier et je pense que ce qui me dérange le plus, c’est cette envie de nous remplacer.

Rooke, qui a réalisé une autre comédie primée aux BAFTA sur Channel 4, Grands garçonsétait tout aussi accablant. « ITV néglige de réaliser que ses projets scénarisés les plus réussis sont toujours nés d’une expérience humaine réelle », a-t-il déclaré. « Des succès récents comme M. Bates contre la poste et des savons de longue durée comme Rue du Couronnement ont littéralement façonné, reflété et changé notre société, et ce sont des émissions construites par de vrais écrivains, créant des personnages que nous aimons depuis des décennies. C’est ce pour quoi ITV a toujours été doué.

« ITV et les dirigeants de ses chaînes devraient investir davantage dans les talents en matière d’écriture créative pour continuer à développer des histoires grand public destinées au public, plutôt que de réduire les coûts de manière déshumanisante. Les scénaristes qui travaillent actuellement sur les productions d’ITV devraient être soutenus pour exprimer clairement cette position, jusqu’à ce qu’ITV réalise le combat potentiel qu’ils pourraient avoir entre les mains.

La Writers Guild of Great Britain (WGGB) a également rapidement condamné ce projet, la secrétaire générale Ellie Peers ayant déclaré : « Nous avons été choqués d’apprendre qu’ITV avait l’intention de faire appel à un expert en IA pour remplacer les écrivains et autres créateurs. Les idées d’histoires ne manquent pas, même si, malheureusement, il semble y avoir une réticence à les payer.

« Si le diffuseur dispose de 95 000 £ de réserve, il ferait mieux d’investir dans des scénaristes plutôt que dans des gadgets. Nous nous opposons fermement à cette décision d’ITV, qui soulève également de sérieuses questions sur la propriété intellectuelle. Nous en parlerons à ITV de toute urgence.

Liam Williams, acteur-écrivain nominé aux BAFTA, créateur de la comédie de la BBC La pubertéa ajouté que ce rôle montrait que « à une époque de plus en plus définie par des expériences déprimantes en matière d’automatisation créative, il est plus important que jamais d’adhérer à un syndicat tel que le WGGB »

Plus tôt cette année, Carolyn McCall, PDG d’ITV, a qualifié l’IA générative de « co-pilote pour les créatifs », mais a insisté sur le fait qu’elle ne serait pas « de substitution ». L’émission a récemment lancé la production publicitaire GenAI, conçue pour encourager les petites et moyennes entreprises à faire de la publicité à la télévision.

Un porte-parole d’ITV a déclaré aujourd’hui : « Chez ITV, nous utilisons des outils d’IA pour améliorer et étendre nos processus de création et de production. Bien que rien ne puisse remplacer la créativité humaine de nos équipes, nous explorons comment GenAI peut aider notre personnel à travailler de manière plus efficace et créative et à optimiser notre contenu pour les téléspectateurs.

En septembre de l’année dernière, nous révélé ITV et le syndicat des acteurs britanniques Equity discutaient d’un nouvel accord comprenant des dispositions sur l’IA et le clonage dans des séries clés telles que Emmerdale et Rue du Couronnement pour la première fois, alors que cet accord n’a pas encore été signé. L’IA est aussi un thème clé dans les négociations en cours entre Pact, l’organisme d’équité et de télévision indépendante, et la BBC.

