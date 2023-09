Les créateurs de culture rendent hommage à Bisa Butler

Créateurs de culture, les organisation estimée dédié à reconnaître, célébrer et élever les pionniers à travers Culture noirea tenu son très attendu dîner inaugural « Artistry Unveiled » en partenariat avec Bisquit & Dubouché le 7 septembre 2023. L’événement exclusif, qui a eu lieu à l’Avra Madison Estiatorio au cœur de New York pendant la Fashion Week de New York, a réuni un prestigieux rassemblement d’influenceurs, de collectionneurs d’art, de leaders de l’industrie, d’amis et de famille pour rendre hommage à la célèbre artiste textile Bisa Butler.

Joi Brown, fondatrice et PDG de Culture Creators, a partagé son enthousiasme pour la soirée en disant aux invités :

« Artistry Unveiled témoigne du pouvoir de la créativité et de la culture. Il s’agit d’une plateforme où nous célébrons le génie artistique d’individus comme Bisa Butler tout en discutant de l’importance de préserver et de promouvoir la culture noire dans le monde de l’art. Grâce à l’art, nous racontons des histoires ; ces histoires, une fois tissées ensemble, créent le tissu de notre expérience humaine commune.

La soirée a été marquée par des conversations sincères sur l’importance de la culture noire dans le monde de l’art, le pouvoir de la narration à travers divers médias artistiques et l’encouragement des personnes de couleur à considérer l’art comme un investissement financier judicieux.

Ingrid Best, fondatrice et PDG d’IBest Wines, a prononcé un discours inspirant dans lequel elle a souligné l’importance de l’art en tant qu’atout apprécié et a rappelé comment sa passion pour l’art l’a amenée à créer une entreprise qui relie les mondes de l’art et du vin.

Mieux réfléchi,

« À travers l’art, nous avons un aperçu de l’essence de la culture, et c’est cette passion pour l’art qui m’a inspiré à créer une entreprise qui allie mon amour pour l’art avec le monde du vin. Je crois fermement que l’art n’est pas seulement une belle expression ; c’est un investissement intelligent qui s’apprécie avec le temps, enrichissant à la fois notre cœur et notre portefeuille.

Bisa Butler, la célèbre artiste textile, a partagé ses idées sur la manière dont ses œuvres reflètent sa communauté et les riches histoires qui y sont ancrées. Elle a souligné l’importance de voir sa culture et sa communauté représentées dans l’art.

Parmi les invités présents figuraient des personnalités notables et des collectionneurs d’art de divers secteurs, notamment Angela Yee, entrepreneur et experte des médias, Malaika Jones, fondatrice de Brown Girl Jane, Adebunmi Gbadebo, artiste visuelle réputée pour ses sculptures, peintures et gravures utilisant des humains. cheveux provenant de personnes de la diaspora africaine, Howard Lindsay, vice-président de la division marchés mondiaux de Goldman Sachs, Rahquel Purcell, directrice de la transformation – L’Oréal Amérique du Nord, Malcolm Ellis, responsable des investissements divers – Pronghorn, Tai Bauchamp, fondateur de Brown Girl Jane et My Morning Mindset, Kimberly Wilson, rédactrice en chef – Essence Magazine, Tasha Hilton, Zuri Plair et Buni David, directrice nationale des ventes – DESIRON.

La soirée s’est terminée par un toast de célébration de Bisquit & Dubouché, l’une des marques de cognac les plus anciennes et les plus sophistiquées, connue pour sa tradition profondément enracinée, son engagement envers la famille et son association étroite avec le monde de l’art.

Culture Creators est fier d’annoncer que la série « Artistry Unveiled » va se poursuivre, mettant en lumière les créatifs talentueux du monde entier tout en offrant une plate-forme permettant aux individus de se réunir pour célébrer, élever et investir dans la culture noire.