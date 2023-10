Les créateurs de contenu Ruhee Dosani et d’autres sont confrontés à de mystérieuses perturbations liées d’une manière ou d’une autre aux Tejas de Kangana Ranaut.

Les créateurs de contenu comme Ruhee Dosani, Apoorva (Rebel kid) et d’autres sont confrontés à un phénomène supersonique inattendu qui est en quelque sorte lié au Tejas de Kangana Ranaut.

Le monde des médias sociaux est actuellement dominé par des créateurs de contenu et des influenceurs qui ont la capacité de captiver et de laisser une impression durable sur leur public. Cependant, récemment, il y a eu une perturbation notable dans le contenu produit par ces influenceurs, qui a surpris le monde en ligne et qui a un lien avec le film Tejas de Kangana Ranaut.

Partout en Inde, les créateurs de contenu, de Ruhee Dosani, Saurabh Ghadge, Apoorva (Rebel Kid) et bien d’autres, sont confrontés à un phénomène supersonique inattendu, perturbant leurs routines quotidiennes de création de contenu et d’engagement avec leurs abonnés. Ces perturbations les ont laissés perplexes et curieux, alors qu’ils cherchent des réponses à cette force mystérieuse.

Des rapports ont fait état de créateurs de contenu et d’influenceurs populaires confrontés à un bruit de boom supersonique alors qu’ils étaient en train de créer du contenu pour leurs comptes de médias sociaux. Cela a suscité une vague de curiosité à l’échelle nationale, chacun étant désireux de comprendre la signification de ces événements. Partageant les vidéos face au son du boom supersonique, les créateurs de contenu ont écrit : « Aisa wala 2 octobre Bharat mein pehli baar hi dikhega, itna tez aur violent Attention, ça arrive à toute vitesse. »





Récemment, il a été rapporté que le teaser du film de Kangana Ranaut, Tejas, serait dévoilé le 2 octobre. Une source proche du développement a déclaré : « Tejas publiera son premier teaser sur Gandhi Jayanti, le 2 octobre. Le film est réalisé par Sarvesh Mewara et met en vedette Kangana Ranaut dans le rôle central.

Tejas de Kangana Ranaut est dirigé par Sarvesh Mewara et met également en vedette Varun Mitra, Anshul Chauhan, Anuj Khurana, Veena Nair et Mirko Quaini dans des rôles clés. Le film tourne autour de l’histoire du voyage de Tejas Gill, un pilote de l’Indian Air Force. Le film devrait sortir en salles le 20 octobre et affrontera Amitabh Bachchan, Tiger Shroff et Ganapath: A Hero Is Born de Kriti Sanon. Les internautes exigent cependant que le nom du film soit changé de Tejas à URI 2 et Kangana Ranaut s’est également lancée dans le débat et a demandé aux fans sur Twitter s’ils devaient vraiment changer le nom du film.

