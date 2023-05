Les créateurs de contenu de TikTok intentent une action en justice contre le Montana pour la première loi nationale interdisant l’application – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

HÉLÈNE, Mont. (AP) – Cinq créateurs de contenu TikTok ont ​​intenté une action en justice visant à annuler la première interdiction du Montana sur l’application de partage de vidéos, arguant que la loi est une violation inconstitutionnelle des droits à la liberté d’expression.

Les habitants du Montana ont également fait valoir dans une plainte légale, déposée devant un tribunal fédéral mercredi soir sans avis public, que l’État n’a aucune autorité sur les questions de sécurité nationale.

Le gouverneur républicain Greg Gianforte a signé le projet de loi mercredi et a déclaré qu’il protégerait les données privées et les informations personnelles des résidents du Montana contre la collecte par le gouvernement chinois. L’interdiction devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024.

« Nous nous attendions à une contestation judiciaire et nous sommes tout à fait prêts à défendre la loi », a déclaré Emily Flower, porte-parole du ministère de la Justice du Montana.

TikTok a fait valoir que la loi enfreignait les droits des gens au premier amendement.

Cependant, la porte-parole Brooke Oberwetter a refusé de commenter le procès jeudi. Elle a également refusé de dire si l’entreprise avait aidé à coordonner la plainte.

Les créateurs sont cinq résidents du Montana qui utilisent l’application de partage de vidéos pour promouvoir une entreprise, se connecter avec des vétérans militaires, initier d’autres à la vie de ranch, partager des aventures en plein air ou exprimer leur sens de l’humour. Certains d’entre eux gagnent beaucoup d’argent grâce à l’application, indique la plainte.

L’affaire pourrait servir de terrain d’essai pour l’Amérique sans TikTok que de nombreux législateurs nationaux ont envisagée. Les experts en cybersécurité disent que cela pourrait être difficile à appliquer.

Le procès – déposé quelques heures seulement après que Gianforte a signé la mesure – déclare que l’interdiction « priverait immédiatement et définitivement les plaignants de leur capacité à s’exprimer et à communiquer avec les autres ».

« Le Montana ne peut pas plus interdire à ses résidents de visionner ou de publier sur TikTok qu’il ne pourrait interdire le Wall Street Journal en raison de son propriétaire ou des idées qu’il publie », ont écrit les avocats des plaignants.

Certains législateurs, le FBI et des responsables d’autres agences craignent que l’application de partage de vidéos, détenue par ByteDance, ne soit utilisée pour permettre au gouvernement chinois d’accéder à des informations sur les citoyens américains ou de diffuser des informations erronées pro-Pékin qui pourraient influencer le public. TikTok dit que rien de tout cela ne s’est jamais produit.

Un ancien cadre de ByteDance affirme que le géant de la technologie a servi d ‘«outil de propagande» pour le gouvernement chinois, une affirmation selon ByteDance sans fondement.

La Chine a adopté des lois en 2014 et 2017 qui obligent les entreprises à coopérer avec le gouvernement du pays pour le travail de renseignement de l’État. TikTok dit qu’on ne lui a jamais demandé de remettre ses données et qu’il ne le ferait pas si on le lui demandait.

« TikTok espionne les Américains. Période », a déclaré le procureur général du Montana, Austin Knudsen, à un comité législatif en mars. « TikTok est un outil du Parti communiste chinois. Il appartient à une société chinoise et, en vertu de la loi chinoise, si vous êtes basé en Chine, vous coopérerez avec le Parti communiste chinois. Période. »

Plus de la moitié des États américains, dont le Montana, et le gouvernement fédéral ont interdit TikTok des appareils appartenant au gouvernement.

La loi du Montana interdirait les téléchargements de TikTok dans l’État et infligerait une amende à toute « entité » – un magasin d’applications ou TikTok – 10 000 $ par jour pour chaque fois que quelqu’un « se voit offrir la possibilité » d’accéder à la plate-forme de médias sociaux ou de télécharger l’application. Les sanctions ne s’appliqueraient pas aux utilisateurs.

Les opposants affirment que les résidents du Montana pourraient facilement contourner l’interdiction en utilisant un réseau privé virtuel, un service qui protège les internautes en cryptant leur trafic de données, empêchant les autres d’observer leur navigation sur le Web. Les responsables de l’État du Montana affirment que la technologie de géorepérage est utilisée avec les applications de jeu sportif en ligne, qui sont désactivées dans les États où le jeu en ligne est illégal.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

