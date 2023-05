Les créateurs de contenu amènent des milliers de tournages de mariages pour TikTok et Instagram

Quand Alejandra Hernandez s’est mariée en avril 2022, elle a fait asseoir ses 14 demoiselles d’honneur la veille du mariage avec une seule demande : « S’il vous plaît, capturez autant de mon mariage que possible. Je veux pouvoir regarder en arrière et avoir cela derrière- le contenu des scènes. » Elle sait que c’était un défi de taille, a déclaré Hernandez à CNBC Make It: « Il est difficile de demander à quelqu’un qui est censé profiter de votre journée avec vous de dire: » Hé, pouvez-vous aussi travailler pour moi? Vous pourriez aussi bien les embaucher alors. » C’est alors qu’une idée d’entreprise a frappé. En avril 2023, un an après son propre mariage, Hernandez, 37 ans, de Redwood City, en Californie, a lancé une entreprise de création de contenu de mariage, Toujours une mariée Événementsoù les couples peuvent l’engager pour obtenir tout le contenu vidéo qu’ils veulent de leur grand jour à publier sur TikTok et Instagram. Pour n’importe où entre 800 $ et 1 800 $, Hernandez passe de six à 12 heures avec des couples pour capturer tous les moments de leur mariage. Les packages standard incluent un nombre défini de vidéos éditées, avec une attention particulière sur les clips qui utilisent les sons et les transitions tendances de la plate-forme, les moments en coulisses en dehors de la cérémonie ou les récapitulatifs totaux de la journée. Il y a beaucoup de place pour la personnalisation. En mai, Hernandez a passé une semaine à Las Vegas pour capturer des moments tels que la journée au spa de la mariée, le dîner de répétition, le mariage lui-même et un voyage après la cérémonie sur la tyrolienne de Fremont Street. Pour environ 21 heures de travail, elle a facturé 2 200 $ (ce qui comprend une remise pour les premiers clients). Hernandez est l’un des nombreux experts des médias sociaux qui misent sur une tendance émergente en matière de mariage. Alors qu’une nouvelle saison de mariage commence, vous verrez forcément beaucoup de photos et de vidéos d’événements sur votre flux – et il y a une chance que les jeunes mariés aient payé quelqu’un des milliers de dollars pour obtenir ce clip TikTok ou Instagram parfait.

Les couples veulent débrancher et revivre leurs mariages immédiatement

Il n’était pas question que Kelsey Wilkins, la mariée de Las Vegas, se précipite vers un créateur de contenu de mariage en plus d’embaucher un photographe et vidéaste de mariage. Wilkins, 29 ans, de Fayetteville, Ark., affirme que les médias sociaux jouent un rôle important dans sa vie de propriétaire de petite entreprise. Elle a décidé d’ajouter « créateur de contenu » à son budget de mariage de 50 000 $ en pensant que ce serait une bonne idée.

Ce à quoi elle ne s’attendait pas, c’est qu’en embauchant Hernandez, le couple achetait la tranquillité d’esprit. Ils n’avaient pas à s’inquiéter que les invités capturent des images des coulisses lorsqu’ils devraient célébrer. « Je ne pouvais pas empêcher mon meilleur ami de profiter du moment avec moi, ou obliger ma mère à le faire », a déclaré Wilkins. Les jeunes mariés ont organisé une cérémonie débranchée, donc les images du téléphone de Hernandez sont tout ce qu’ils ont pour revivre le mariage immédiatement jusqu’à ce que des photos et des vidéos éditées arrivent. Il peut être difficile pour les jeunes mariés de se souvenir de tout ce qui s’est passé le jour de leur mariage. Sans leur contenu social capturé par des professionnels, dit Wilkins, « je n’aurais pas pu me voir dans ma robe et mes fleurs », ou le processus de préparation de son mari, ou toute la cérémonie du point de vue d’un invité. Pouvoir revivre ces moments avec son mari pendant leur lune de miel valait bien l’argent : « C’est tellement beau de regarder en arrière les images du mariage lui-même », dit-elle.

« Vous devez facturer les gens pour cela »

Lanise Harris était déjà douée pour faire des clips sur les réseaux sociaux lorsqu’elle assistait à des mariages pour ses amis et sa famille. Puis, pendant la pandémie, Harris a déclaré : « Ma sœur m’a envoyé un message et m’a dit : « Vous devez faire payer les gens pour cela. » » Harris, 33 ans, de Houston, a lancé son entreprise, Babe Events, à l’été 2022, au moment même où l’industrie du mariage rebondissait après des retards liés à la pandémie. Elle était demoiselle d’honneur pour le mariage d’un ami en septembre et a également été embauchée pour rassembler du contenu social tout au long de la journée, depuis le moment où la noce se préparait jusqu’au baiser du couple alors qu’ils quittaient la réception.

Harris propose désormais trois forfaits pour ses services, allant de 350 $ à 1 200 $, ainsi que des articles populaires à la carte comme la création d’un hashtag de mariage et l’élaboration d’une stratégie de prise de contrôle sur Instagram, qui peut coûter 300 $ de plus. Elle pense qu’il est logique d’embaucher des créateurs de contenu de mariage en plus d’embaucher des photographes et vidéastes de mariage traditionnels. D’une part, dit-elle, « Peu importe le média que vous utilisez pour prendre les photos, elles finiront sur les réseaux sociaux. » Autant embaucher un expert en ce qui a l’air bien sur les plateformes sociales. De plus, « Il y a quelque chose de spécial à pouvoir offrir de belles opportunités franches de voir vos invités dans leur élément, sans la pression d’un gros appareil photo reflex numérique dans leur visage. »

Lanise Harris a toujours été douée pour capturer le contenu des médias sociaux lors des mariages. Sa sœur lui a recommandé d’en faire une opportunité commerciale Di’Liesha Kyra

Harris, qui travaille dans la gestion de projets à but non lucratif pour son travail de jour, a déjà deux mariages réservés pour juillet et s’attend à empocher 5 000 $ de son bousculade parallèle dans le mois. Le buzz monte alors que la saison des mariages reprend et s’étire également jusqu’à l’automne: « En septembre, les choses vont reprendre. »

Une entreprise à plein temps en devenir

Travailler en tant que créateur de contenu de mariage ne consiste pas seulement à organiser une bonne fête. Hernandez dit qu’elle s’appuie sur une carrière de 15 ans dans la planification d’événements, ainsi que sur la façon de filmer du contenu de style de vie pour TikTok. L’année dernière, elle a construit une audience sur #WeddingTok, une section de TikTok qui compte 7,2 milliards de vues, grâce à des vidéos donnant des conseils à d’autres mariées. Un utilisateur de Twitter a récemment republié l’une des vidéos d’Hernandez, en écrivant : « Je viens littéralement de faire ce boulot jusqu’à l’accident de mariage, la fête et les tiktoks du film. Je dois rester ! » « Je pensais que j’allais me faire arroser par les commentaires », a déclaré Hernandez lorsqu’elle a appris que le tweet était devenu viral, « alors j’ai été surprise de voir à quel point tout le monde était favorable. » Il semble y avoir une compréhension croissante que les couples ont le droit d’adapter leurs mariages comme ils l’entendent, dit-elle : « Si un couple veut dépenser 100 000 $ ou 10 000 $ pour son mariage, c’est sa prérogative. Il en va de même pour les vendeurs. S’ils veulent un créateur de contenu de mariage, c’est leur choix. Les gens doivent donc commencer à accepter que l’industrie change. » Au total, Hernandez travaille sur son entreprise pendant environ 25 heures par semaine lorsqu’elle a un mariage, ce qui comprend un questionnaire détaillé sur les plans et les styles que le couple veut capturer, la collecte de séquences, le montage de clips ensemble, puis l’envoi de l’ensemble. dans les 24 heures suivant le mariage et en publiant sur ses propres réseaux sociaux pour promouvoir son entreprise. Elle aime également entretenir de bonnes relations avec les photographes et les vidéastes lors du mariage, les capturant souvent au travail afin qu’ils puissent se promouvoir en ligne.

Si un couple veut dépenser 100 000 $ ou 10 000 $ pour son mariage, c’est sa prérogative. Il en va de même pour les vendeurs. Alejandra Hernandez créateur de contenu de mariage, Always a Bride Events