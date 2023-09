Les créateurs d’Allu Arjun-starrer partagent une mise à jour majeure et le film sortira à cette date

Les créateurs d’Allu Arjun, Rashmika Mandanna et Pushpa 2, avec Fahadh Faasil, annoncent la date de sortie du film

Depuis qu’Allu Arjun a remporté le prix national pour Pushpa : The Rise, les fans attendent une mise à jour sur la date de sortie de son prochain film Pushpa 2 : The Rule. Mettant fin à l’attente, les créateurs ont enfin annoncé la date de sortie de la suite.

Lundi, Mythri Movie Makers s’est rendu sur son Instagram et a partagé une affiche annonçant la date de sortie de Pushpa 2 : The Rule. L’affiche montrait Allu Arjun assis sur une chaise avec un butin Pushpa et fumant une cigarette. Les créateurs ont sous-titré le message : « Mark the Date 15th AUG 2024 – #Pushpa2TheRule Grand Release Worldwide Pushpa Raj revient à la conquête du box-office. » Le film devrait sortir en salles le jour de l’Indépendance 2024.





Les internautes n’ont pas pu contrôler leur enthousiasme et ont rempli la section des commentaires. L’un des commentaires disait : « 2024 sera un véritable succès. » Un autre a écrit : « Si tout se passe bien, Pushpa 2 deviendra le premier film non SS Rajamouli à 1 000 crores pour Tollywood. Bonne chance. Un autre a écrit : « le patron du box-office en route ». Un autre commentaire disait : « le feu arrive ».

Plus tôt, les créateurs de Pushpa 2 ont créé un énorme buzz en publiant une affiche intense d’Allu Arjun du film. Sur l’affiche, on pouvait voir l’acteur portant de gros bijoux, un sari et tenant une arme à feu dans une de ses mains. L’affiche a fait sensation sur Internet, laissant les fans enthousiasmés par le film.

Pushpa 2 est une suite directe du film Pushpa : The Rise de 2021. Dirigé par Sukumar, le film met en vedette Allu Arjun, Rashmika Mandanna et Fahadh Faasil dans des rôles clés. Si l’on en croit les informations, une grande confrontation aura lieu entre Allu Arjun et Fahadh Faasil. Pushpa a battu plusieurs records au box-office et est devenu l’un des films les plus rentables de l’année. Les fans ont plus d’attentes avec la suite.

Lire Allu Arjun révèle le secret de sa marche emblématique dans le blockbuster Pushpa The Rise