Les créateurs d’Ajay Devgn starrer offrent 50% de réduction sur les billets réservés à CETTE date

Les créateurs du film à succès Drishyam ont mis au point une association unique en son genre avec des chaînes multiplex pour offrir une réduction de 50% sur la réservation de billets pour le film à suspense Drishyam 2 d’Ajay Devgn le 2 octobre.

Tout le monde connaît le voyage que Vijay Salgaonkar et sa famille ont fait à Panjim à ces dates et chaque année depuis la sortie du film, nous nous souvenons de la famille à ces dates emblématiques. Et pour marquer le 2 octobre, les fabricants de Drishyam 2 ont offert une réduction de 50% sur la pré-réservation les 2 et 3 octobre pour le jour de sortie, le 18 novembre, du film. Le critique de cinéma et analyste Taran Adarsh ​​a également confirmé la nouvelle.

Il a posté : “L’ÉQUIPE DRISHYAM 2 OFFRE 50 % DE RÉDUCTION SUR LES BILLETS DE FILM LE JOUR DE LA SORTIE… Les créateurs de #Drishyam2 s’associent à plusieurs chaînes pour offrir 50 % de réduction le jour de la sortie [18 Nov 2022]*si* les billets sont réservés le 2 octobre 2022… Met en vedette #AjayDevgn en tant que #VijaySalgaonkar.”





Dirigé par Abhishek Pathak, le film met également en vedette Tabu, Ishita Dutta, Akshaye Khanna, Rajat Kapoor et Shriya Saran dans les rôles principaux. Le film est prêt à sortir en salles le 18 novembre 2022.

Le personnage d’Ajay Devgn de Vijay dans le film à succès Drishyam de 2015 a fait croire à tout le monde que leur famille était partie en vacances, ce qui était à son tour un plan parfait pour sauver sa famille d’une condamnation pour meurtre.

Ajay est prêt à reprendre l’un de ses personnages les plus intrigants à l’écran et à continuer dans la peau de Vijay dans la suite. L’histoire dévoile un voyage qui laisse le public réfléchir à ce qui pourrait être sa sortie cette fois. Tabu reprendra son rôle de Meera Deshmukh, Inspecteur général de la police.

La version hindi, titrée par Ajay, était un remake du film malayalam de 2013 du même nom, avec Mohanlal en tête. Il a été dirigé par le réalisateur Nishikant Kamat, lauréat d’un prix national, décédé en 2020 à l’âge de 50 ans. Le film a été produit par Bhushan Kumar, Kumar Mangat Pathak, Abhishek Pathak et Krishan Kumar. La partition originale et la musique sont de Rockstar DSP (Devi Sri Prasad). (Avec les entrées de l’ANI)