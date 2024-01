Les créateurs arabes font forte impression lors de la semaine de la haute couture à Paris, remplie de célébrités

Parmi les défilés des maisons séculaires Schiaparelli et Christian Dior lors de la semaine de la haute couture à Paris se trouvent une poignée de créateurs arabes modernes. Voici quelques noms à connaître, ou à mieux connaître.

Georges Hobeika

La marque libanaise a présenté dès le premier jour sa collection haute couture printemps 2024 dans la capitale française.

Le défilé Georges Hobeika est resté fidèle à l’ADN de la marque en matière de tenues de soirée glamour. S’adressant à une clientèle ultra-riche au calendrier social chargé, le spectacle présentait un thème des années 1960, avec des coiffures bouffantes.

Dans une palette allant des nus miellés aux lilas pâles et aux roses tendres, en passant par les verts écume de mer, les bleus profonds et décadents et le rouge ardent, c’était une garde-robe pour une femme aux multiples facettes.

Une robe haute couture Georges Hobeika printemps 2024 en babeurre avec des ornements autour des poignets et de la jupe. EPA

Il y avait des costumes de jour vifs dans ce qui ressemblait à du tweed rose, mais qui était en fait un fac-similé pailleté à la main ; des manteaux de jour rouge vif; et des robes arachnéennes d’apparence fragile en mousseline flottante – toutes embellies par d’innombrables heures de broderies et de perles cousues à la main prodiguées sur les surfaces (c’est de la haute couture, après tout).

En 2022, Hobeika senior a été rejoint par son fils Jad en tant que co-directeur créatif, alors que la maison cherche à élargir son attrait auprès d’un public plus jeune. Cela se voyait mieux dans des looks épurés tels qu’une robe bustier rouge vif en satin très brillant, dépouillée de toute décoration ; et une robe ajustée en babeurre avec un simple col bateau, ses perles regroupées autour des poignets et de l’ourlet de la jupe.

Mieux encore, certains de ces looks étaient également portés avec des chaussures plates.

Christian Dior : Photocall – Paris Fashion Week – Haute Couture Printemps/Été 2024 Rihanna au défilé Christian Dior haute couture printemps/été 2024 à Paris. Photo : Pascal Le Segretain / Getty Images pour Christian Dior

Hobeika est surtout connue pour son embellissement de surface complexe et impeccable, dont de nombreuses pièces ont été présentées ici. D’une robe avec des motifs tourbillonnants bleu sur blanc qui ressemblaient à des céramiques de la dynastie Yuan, aux paillettes rouges qui se déplaçaient sur le corps – denses ici, plus claires là – jusqu’aux gants d’opéra jusqu’aux coudes dont les paillettes étaient éparpillées sur le bras, s’estompant. en couleur et le tout réalisé en paillettes et perles cousues à la main, l’effet était ravissant.

Avec des ateliers à Beyrouth et Paris, et désormais deux, et non plus un seul, directeur créatif, la maison Hobeika entre dans une nouvelle ère. Et si l’on en croit l’offre couture élégante, habillée et impertinente de Paris, cette nouvelle ère est vraiment magnifique.

Maison Sara Chraibi

Le créateur marocain, également présent le premier jour, a livré un show élégant au Théâtre du Châtelet dans des couleurs qui rappellent le désert, du fauve, du sable, de l’or et de la terre de Sienne, jusqu’aux bleus et verts du ciel du soir. L’un des créateurs invités à faire partie du riche programme de haute couture, Chraibi a envoyé presque tous les looks longs et chargés de drames en soirée, dont beaucoup étaient terminés par des capes assorties.

Il y avait des robes drapées en or fondu et marron sienne brillant, dont le tissu était torsadé autour du cou et des épaules. Celles-ci étaient entrecoupées de mousseline, certaines retenues dans un treillis de perles dorées, d’autres recouvertes de denses paillettes noires.

Un manteau d’opéra a été imprimé pour faire écho à un passage voûté au plafond voûté, recréé dans de sublimes nuances de rose et de métallisé, la même image réapparaissant sur une robe sans manches. Pour accentuer l’air dramatique sophistiqué, de nombreux looks étaient entièrement dos nu – la mousseline tordue et épinglée pour tomber des épaules.

Dans un jeu d’opposés, les manteaux ajustés et les caftans langoureux arboraient des broderies dorées qui serpentaient comme une topographie sur la surface, tandis que certains looks en mousseline fluide étaient coupés pour s’asseoir jusqu’au bras.

Manteaux tailleurs et caftans alanguis aux broderies dorées au défilé Maison Sara Chraibi à Paris. AFP

D’autres mousselines étaient prises en triangles à la taille, dans des tons automnaux d’ocre, de brun sable, d’ombre brûlée et de café. Les mêmes couleurs sont apparues plus tard sous forme de franges ondulantes sur un corsage, sur une jupe longue et sous forme d’une cape brillante à franges jusqu’au sol – les vrilles maintenues en place par des bijoux dorés.

Les cheveux laqués étaient retournés pour créer un large chignon qui se terminait juste sous les oreilles et qui faisait un clin d’œil aux coiffures traditionnelles des Berbères marocains.

Chraibi crée ses collections autour des couleurs et des cultures de son Maroc natal, et cette dernière offre plonge magnifiquement dans ces terres désertiques. Riche, densément travaillé et sublimement sophistiqué, c’était une ode aux paysages d’Afrique du Nord.

