Les crapauds originaires d’Europe ont développé une stratégie unique pour faire face à l’environnement modifié par l’homme

Pour augmenter ses chances de survie, une espèce de crapauds originaire d’Europe, dont l’habitat naturel est menacé, recourt à une technique appelée “recrutement compensatoire”. En termes simples, les crapauds adultes augmentent leur taux de reproduction, dans l’espoir de donner aux jeunes têtards une meilleure chance de survivre et de maintenir leur espèce.

De nombreuses espèces animales dont l’habitat ou l’environnement est altéré par l’activité humaine réagissent avec des niveaux élevés de stress, qui peuvent se traduire par des phénomènes physiologiques. Par exemple, les mouches des fruits mâles se reproduisent moins en raison de la hausse des températures due au changement climatique. D’autres animaux comme les chauves-souris ou les perroquets changent la taille de leurs appendices tels que leur queue, leurs oreilles ou leur bec pour les mêmes raisons.

Mais une espèce protégée de crapaud, connue sous le nom de crapaud à ventre jaune, a plutôt réussi à développer une méthode incroyable pour survivre à l’empreinte anthropique sur son habitat naturel. Une équipe internationale de scientifiques a étudié cette espèce protégée dans 67 populations à travers l’Europe sur une période de 25 ans.

Leurs travaux, publiés dans la revue PNAS, montrent que les crapauds dans un habitat modifié par l’homme connaissent un vieillissement accéléré et des taux de survie plus faibles à l’âge adulte que dans un environnement non affecté par l’activité humaine. Mais les scientifiques ont également fait une découverte surprenante : dans les habitats modifiés par l’homme, la mortalité plus élevée des crapauds adultes est compensée par une reproduction accrue.

“L’augmentation du recrutement dans les habitats anthropiques compense entièrement les réductions de la survie des adultes, avec pour conséquence que le taux de croissance de la population dans les deux types d’habitats était similaire”, ont souligné les chercheurs. “Nos résultats indiquent que le recrutement compensatoire permet aux populations de crapauds de rester viables dans les habitats dominés par l’homme et pourrait faciliter la persistance d’autres populations animales dans de tels environnements”, ont-ils conclu.

