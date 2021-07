Les craintes qu’un bâtiment «dangereux» ne s’effondre à Colchester alors que les flics ferment le centre-ville d’Essex

La POLICE a bouclé un centre-ville de l’Essex par crainte qu’un bâtiment « dangereux » ne s’effondre.

Les services d’urgence ont fermé Head Street, à Colchester, après que des inquiétudes eurent été exprimées concernant « l’intégrité d’une partie d’un immeuble ».

Le centre-ville de Colchester a été fermé avec des flics exhortant les gens à éviter la zone Crédit : BPM

Des équipes d’incendie et de sauvetage du comté d’Essex ont été appelées sur les lieux et la route a été complètement fermée entre Southway et Culver Street West pendant qu’ils traitent l’incident.

Les flics ont également exhorté les habitants à éviter la zone par crainte que le bâtiment ne s’effondre.

Dans un tweet, un porte-parole de la police d’Essex a déclaré: « Veuillez éviter le centre-ville de Colchester.

« Soutenir @ECFRS avec un bâtiment dangereux et Head Street fermé. »

Un autre porte-parole a ajouté: «Nous sommes sur les lieux d’un incident à Head Street, #Colchester, après avoir reçu des inquiétudes concernant l’intégrité d’une partie d’un bâtiment.

« Head Street est fermée entre Southway et Culver Street West pendant que nous et les agents de @ECFRS et @yourcolchester sommes sur les lieux. »

Cela survient juste un jour après qu’un petit garçon se soit battu pour sa vie lorsqu’un miroir lui est tombé dessus dans un grand magasin haut de gamme de l’Essex.

Des policiers et des ambulanciers ont été appelés à Fenwick à Colchester High Street à 11 h 30, où l’enfant de cinq ans avait subi de graves blessures à la tête.

L’ambulance aérienne a également atterri à proximité et le jeune a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état critique.

La police d’Essex a déclaré que l’incident restait « sous enquête », mais il est entendu que les blessures potentiellement mortelles du garçon ont été causées lorsqu’un miroir a atterri sur lui à l’intérieur du magasin.