Les craintes que le «football nucléaire» ne soit PAS sécurisé après que les émeutiers du Capitole soient venus avec 100 pieds de mallette saisie avec des codes de grève

Les OFFICIELS enquêtent sur la sécurité entourant le « football nucléaire » après que des émeutiers du Capitole se soient approchés à moins de 100 pieds de la mallette portant les codes.

Le bureau de l’inspecteur général du Pentagone a annoncé mardi une enquête suite à des questions sur la sécurité de l’affaire au lendemain de l’insurrection du 6 janvier.

Le « football » officiellement appelé sacoche d’urgence présidentielle, permet la communication avec le bureau à l’intérieur du Pentagone qui transmet les ordres d’attaque nucléaire Crédit : AFP

Les émeutiers du Capitole seraient venus avec 100 pieds de la mallette portant les codes Crédit : Getty

L’enquête marque un rare regard sur la question de savoir si les autorités sont prêtes à faire face au vol du « football », qui permet au président ou à un remplaçant d’ordonner une attaque nucléaire.

Un mémo indique que le chien de garde examinera « dans quelle mesure les processus et procédures du DoD (département de la défense) sont en place et adéquats pour alerter les responsables du DoD en cas de perte, de vol ou de compromission de la sacoche d’urgence présidentielle ».

Le bureau de l’inspecteur général du Pentagone n’a pas révélé ce qui a déclenché l’enquête.

‘100 PIEDS DE PENCE’

Mais le vice-président Mike Pence a été vu sur une vidéo de caméra de sécurité escorté en lieu sûr, avec un aide militaire portant le «football nucléaire» de secours, alors que des émeutiers entraient au Capitole le 6 janvier.

Le législateur Stacey Plaskett a déclaré lors d’une audience au Sénat en février: « Alors que les émeutiers atteignaient le haut des escaliers, ils se trouvaient à moins de 100 pieds de l’endroit où le vice-président s’abritait avec sa famille, et ils étaient à quelques mètres de l’une des portes de ce chambre. »

Un système de sauvegarde accompagne toujours le vice-président afin qu’il puisse communiquer en cas d’impossibilité du président.

En 2017, lors d’un déjeuner entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, un responsable de la sécurité chinoise s’est disputé dans une autre pièce avec l’aide militaire américaine portant la mallette.

Randolph R. Stone, un inspecteur général adjoint, a écrit au directeur du bureau militaire de la Maison Blanche et au directeur de l’état-major interarmées du Pentagone en juillet.

Il a déclaré : « L’objectif de cette évaluation est de déterminer dans quelle mesure les processus et procédures du DoD sont en place et adéquats pour alerter les responsables du DoD en cas de perte, de vol ou de compromission de la sacoche d’urgence présidentielle.

« Cette évaluation déterminera également l’adéquation des procédures que le DoD a développées pour répondre à un tel événement. »

GRAND DANGER

Les représentants Stephen Lynch du Massachusetts et Jim Cooper du Tennessee avaient demandé à l’inspecteur général du Pentagone d’examiner la question.

Ils ont déclaré dans une déclaration commune : « Il est impératif que nous comprenions parfaitement les processus et les procédures en place pour protéger la sacoche d’urgence présidentielle – en particulier lorsque ses gardiens pourraient être en danger – et nous félicitons (l’inspecteur général) d’avoir accepté notre demande d’initier cette évaluation.

Les deux législateurs ont écrit au bureau de l’inspecteur général du Pentagone en mars.

Ils ont alors déclaré: « Le commandement stratégique américain, qui est responsable de la dissuasion stratégique et des opérations nucléaires américaines, ignorait apparemment que le vice-président Pence, son aide militaire et le football nucléaire étaient tous potentiellement en danger et n’ont compris la gravité de la situation. incident plusieurs semaines plus tard lorsque des images de caméras de sécurité ont été diffusées sous forme d’exposition vidéo lors du procès de destitution du Sénat. »

Le bureau de l’inspecteur général a déclaré que son examen avait commencé ce mois-ci. Il n’a donné aucun délai pour le terminer.

L’expert en sécurité Stephen Schwartz a déclaré à CNN que l’émeute du Capitole était « le seul événement récent connu mettant le » football « en danger potentiel important pour provoquer ce niveau d’inquiétude ».

Kingston Reif, un expert de la politique en matière d’armes nucléaires, a ajouté : « Le risque associé au fait que les insurgés mettent la main sur le football de Pence n’était pas qu’ils aient pu lancer un lancement non autorisé.

« Mais s’ils avaient volé le ballon de football et acquis son contenu, qui comprend des options de frappe nucléaire pré-planifiées, ils auraient pu partager le contenu avec le monde. »