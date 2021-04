Une baleine BABY s’est échouée sur une plage du Royaume-Uni – déclenchant une énorme mission pour la sauver.

Les équipes de secours se battent pour libérer le jeune minke retrouvé échoué à Dalgety Bay, Fife, ce matin.

La plage a été bouclée au public

Les sauveteurs ont averti que les chances de survie de la baleine sont minces Crédit: Alamy

Les garde-côtes, la SPCA écossaise et une équipe d’experts du British Divers Marine Life Rescue se sont précipités sur la côte pour aider à sauver la baleine.

La plage a été bouclée au public alors que l’équipe se bat désespérément pour sauver l’animal.

Mais les sauveteurs ont averti que les chances de survie de la baleine sont minces.

Paul Smith a déclaré au Courier: « C’est une femelle juvénile de petit rorqual qui, selon l’évaluation, s’avère assez faible après s’être échouée plus loin sur la côte.

«Nous maintenons maintenant la baleine dans des eaux peu profondes dans l’espoir de pouvoir développer sa force.

« Nous continuerons de surveiller l’état de l’animal dans l’espoir de pouvoir re-flotter, mais pour le moment, il semble qu’il pourrait malheureusement aller dans les deux sens. »

Un autre sauveteur a déclaré: «C’est une préoccupation car la baleine est très jeune en effet, nous estimons certainement qu’elle a moins d’un an et qu’elle serait encore totalement dépendante de sa mère pour le lait et la sécurité.

«Les observateurs surveillent le parent baleine qui, nous l’espérons, est toujours dans la région.

«Si c’est le cas, nous avons de bonnes chances, sinon, il y a un réel souci que le bébé ne survivra pas».

Plus à venir…

