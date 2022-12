Les craintes pour Olivia Attwood de I’m A Celeb après un message sur la “lutte” inquiètent les fans

OLIVIA Attwood a inquiété les fans après avoir consulté ses histoires Instagram pour révéler qu’elle “se débattait”.

La star de I’m A Celebrity – qui a été forcée de quitter la jungle quelques jours seulement après le début de la compétition de cette année – a posté un selfie mélancolique aujourd’hui.

Instagram

Olivia a dit aux fans qu’elle “se débattait” dans un nouveau cliché[/caption]

Rex

Olivia, 31 ans, a posé dans le miroir alors qu’elle faisait la moue pour la caméra, s’enveloppant au chaud dans une doudoune noire et des leggings.

L’ancienne star de Love Island a ramené ses mèches blondes en chignon, alors qu’elle optait pour une palette de maquillage minimale pour sa sortie.

La présentatrice de télévision avait l’air abattue alors qu’elle posait, inquiétant les fans en sous-titrant la publication des histoires Instagram: “Struggling.com”.

Cela vient après qu’elle ait suscité l’inquiétude des fans après avoir révélé qu’elle se sentait “laissée de côté” par ses anciennes co-stars de I’m A Celebrity.

Il a été révélé que la présentatrice avait été exclue d’un groupe WhatsApp de toutes les stars de la jungle de cette année, alors qu’elle rentrait tôt chez elle.

Olivia – qui a été forcée de quitter la série pour des raisons médicales après seulement 48 heures – attend toujours de se joindre aux plaisanteries de la jungle.

On lui a dit de quitter la jungle après qu’un test sanguin de routine ait montré qu’elle était “dangereusement anémique” et elle a été transportée d’urgence à A&E.

La personnalité des médias s’est depuis ouverte à ses abonnés alors qu’elle semblait suggérer qu’elle avait du mal à l’accepter.

Elle a admis qu’elle voulait aller jusqu’au bout de la série comme elle l’a expliqué : “[I] pense que je suis aussi sensible, probablement, j’ai sous-estimé que je trouve difficile que ce soit la finale de la jungle cette semaine.

La star a ajouté: “Et on m’a dit de m’en aller après 24 heures et je voulais rester jusqu’à la fin et je pense que j’ai prétendu que ça va, ça va mais au fond, je ne vais probablement pas bien vraiment.”

Cela n’a pas été une période facile pour Olivia, qui a également été récemment agressée verbalement pour avoir promené son chien dans une diatribe « vile ».

La star de 31 ans a été laissée en sanglots après qu’un propriétaire de chien se soit retourné contre elle, la traitant de “salope de la télé” et de “psycho”.

Elle a dit: “Elle se tourne vers moi et me dit:” Tu es une putain de salope folle. Je sais qui tu es – tu es cette putain de salope de la télé. Vous êtes ce putain de s ** g qui vient de Love Island.

« Elle dit que je suis un psychopathe, comme tous les jurons sous la planète. Évidemment, parce qu’elle a crié et que j’ai un chien de sauvetage, Lola était alors comme paniquée.

Instagram

Cela n’a pas été une période facile pour Olivia qui a récemment été maltraitée en promenant son chien[/caption]