Les craintes pour les vacances européennes grandissent alors que Macron soutient l’appel de Merkel à des restrictions «coordonnées» de Covid

Le président français Emmanuel Macron a soutenu l’appel d’Angela Merkel à une politique européenne « coordonnée » sur les restrictions de voyage qui pourrait voir les Britanniques exclus du continent en raison de l’augmentation des cas de la variante Delta de Covid-19.

Mme Merkel fait pression sur les autres dirigeants de l’UE lors d’un sommet à Bruxelles pour qu’ils adoptent une approche commune plus stricte, après que la multiplication des cas de la variante Delta au Royaume-Uni l’ait placée en tête du classement des coronavirus en Europe.

Elle a été critiquée par le ministre de l’Environnement George Eustice, qui a déclaré que cette décision était inutile, bien que le Royaume-Uni lui-même exige actuellement un isolement de 10 jours à l’arrivée de toutes les destinations de l’UE.

Et Boris Johnson a semblé envisager des vacances à l’étranger cet été, affirmant que le programme de vaccination réussi offrait une « réelle opportunité » d’ouvrir le voyage à ceux qui ont eu les deux vaccins.

En arrivant au sommet de deux jours du Conseil européen, Mme Merkel a déclaré : « Nous sommes évidemment préoccupés par la variante Delta.

« Je ferai pression pour une approche plus coordonnée, en particulier en ce qui concerne les entrées en provenance de régions où les variantes virales abondent. »

Et M. Macron a fait écho à ses commentaires, déclarant aux journalistes : « Nous devons tous être vigilants car la variante tant parlée de Delta arrive, qui se propage beaucoup plus rapidement que les autres variantes et affecte les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n’en ont eu qu’une. dose.

« Pour moi, l’un des sujets de discussion est de vraiment prendre des décisions coordonnées en termes d’ouverture des frontières aux pays tiers et de reconnaissance des vaccins car à ce stade, nous devons limiter cela aux vaccins qui ont été approuvés par le Autorité médicale européenne.