Les sociétés conchylicoles britanniques ont mis en garde contre un coup potentiellement fatal à leur activité en raison de l’interdiction post-Brexit des huîtres, coques et pétoncles non transformés de nombreuses eaux britanniques vers les marchés de l’UE.

Les responsables bruxellois ont informé l’industrie que les pêcheurs britanniques ne seront plus autorisés à envoyer des bivalves et des mollusques vivants – connus dans le commerce sous le nom de LBM, et comprenant également des moules et des palourdes – à moins qu’ils n’aient subi une purification pour être rendus propres à la consommation humaine, ou qu’ils n’aient proviennent des eaux les plus propres de «classe A».

La Shellfish Association of Great Britain a déclaré que les exportations de classe A n’étaient «pas douteuses», mais qu’il y avait une «incertitude grave» sur l’avenir des exportations des eaux de classe B.

Il s’agit notamment de zones du détroit de Menai, de The Wash, de la baie de Morecambe et du Devon, qui ont précédemment envoyé des milliers de tonnes de crustacés vivants chaque année dans l’UE pour traitement avant distribution aux supermarchés, restaurants et bars.

Kingfisher Seafoods Limited de Barrow-in-Furness, qui envoie chaque année jusqu’à 2 000 tonnes de coques et de moules à des clients en Espagne, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, a déclaré qu’elle était «menacée d’effondrement» à la suite de la décision.

Le directeur Rob Benson a déclaré que l’industrie avait été informée par le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) que l’interdiction ne s’appliquerait qu’aux mollusques sauvages et non à ceux élevés dans les fermes aquacoles. Et les entreprises ont été informées que l’interdiction ne durerait que jusqu’en avril, date à laquelle un nouveau certificat sanitaire de l’UE devait entrer en vigueur.

M. Benson a déclaré: «Notre activité repose presque entièrement sur l’envoi de coques et de moules vivantes pour une transformation ultérieure dans l’UE.

«Nos ventes ont chuté depuis le 31 décembre. Nous nous préparions à continuer jusqu’en avril, mais cette nouvelle a pratiquement détruit tout espoir que nous avions de l’avenir.

«Ce n’est pas un problème de démarrage, c’est le gouvernement qui nous coupe toutes les dents et nous laisse incapables de manger».

M. Benson a déclaré que le seul moyen pour Kingfisher de poursuivre ses exportations vers l’UE serait d’investir jusqu’à 1 million de livres sterling dans des équipements de traitement, d’emballage et d’étiquetage, ce qui, selon lui, n’était pas faisable.

Il a toujours été vrai que l’UE n’autorisait pas les crustacés non transformés provenant d’États non membres, appelés «pays tiers», a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas une nouvelle politique de l’UE », a déclaré M. Benson. «Cela a toujours été là.

«C’est le gouvernement qui ne fait pas son travail pour protéger l’industrie.

«Avant le 31 décembre, nous étions dans l’UE et Defra était chargé de contrôler les importations en provenance de pays tiers. Maintenant que nous sommes hors de l’UE, comment se fait-il que ce soit seulement maintenant que l’on nous informe de la situation? C’est comme dire qu’un policier qui est sur le coup depuis 50 ans ne connaissait pas la loi.

Le secrétaire à l’environnement fantôme du Labour, Luke Pollard, a déclaré: «Cela se moque des affirmations ministérielles selon lesquelles les problèmes liés aux exportations de mollusques et crustacés ne sont que des problèmes de démarrage.

«L’industrie de la pêche a parfaitement le droit de se sentir trahie par l’accord du gouvernement sur le Brexit».

Un porte-parole du SAGB a déclaré que le commerce des mollusques provenant des eaux de catégorie A «ne fait aucun doute et se poursuit».

Mais le porte-parole a ajouté: «Nous sommes conscients qu’il existe un problème potentiel avec l’exportation de mollusques bivalves vivants vers l’Union européenne après la fin de la période de transition le 31 décembre 2020. Les producteurs de mollusques bivalves vivants ont été informés par le gouvernement britannique en 2020 que l’exportation le commerce de leurs produits pourrait se poursuivre et ne serait pas interrompu par le Brexit.

«Il existe une distinction entre le produit qui est exporté directement pour la consommation humaine qui est récolté dans les eaux de catégorie A ou le produit purifié et le produit qui a été historiquement exporté pour purification avant d’entrer dans la chaîne alimentaire et qui est récolté dans les eaux de catégorie B. Le commerce des eaux de catégorie A ne fait aucun doute et se poursuit

«Il y a un doute sur l’adéquation du produit des eaux de qualité B pour répondre aux exigences d’exportation actuelles de l’UE. Ceci est contraire à la position précédemment conseillée par le gouvernement britannique et comme elle concerne une grande partie de l’industrie de la production de bivalves vivants, cela est très préoccupant.

«Il existe actuellement de graves incertitudes quant à l’avenir de ce secteur, mais le SAGB travaille d’arrache-pied avec Defra, les administrations décentralisées et nos homologues de l’UE pour aider à trouver une solution.»