Les craintes pour la sécurité du NHS pourraient empêcher les infirmières de se joindre à de nouvelles grèves coordonnées

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Bilan de santé pour recevoir une analyse exclusive sur la semaine en santé Recevez notre e-mail gratuit de bilan de santé

Les infirmières pourraient refuser de mener de nouvelles grèves aux côtés d’autres travailleurs de la santé en raison de craintes pour la sécurité des patients, L’indépendant a appris.

Un débrayage massif présenté comme la plus grande grève de l’histoire du NHS doit avoir lieu lundi alors que des dizaines de milliers d’infirmières, d’ambulanciers paramédicaux et de 999 gestionnaires d’appels se retirent dans le but de forcer les ministres à la table des négociations.

Mais les grèves coordonnées pourraient être ponctuelles si les infirmières estiment que la décision de participer à une action directe compromet la sécurité des patients, L’indépendant a été dit.

Une source syndicale a déclaré que les débrayages ne sont pas organisés sur une base « advienne que pourra », et que les syndicats devraient évaluer si la grève ensemble était « utile » ou non.

Les syndicats ont intensifié leurs actions revendicatives ces dernières semaines pour tenter d’obtenir des augmentations de salaire plus élevées. Toute désescalade dans les tactiques sera considérée comme un coup dur pour leur campagne et un coup de pouce pour les espoirs de Rishi Sunak de surmonter la vague de protestations.

La sécurité des patients étant la priorité, des sources ont insisté sur le fait qu’il existe de solides contrôles locaux qui retireront les infirmières des lignes de piquetage si elles pensent qu’il y a un problème.

“Voyons ce qui se passe lundi et mardi et si d’autres [health] professions en même temps a eu un impact utile ou non », a déclaré une source. “Il s’agit toujours de la sécurité des patients.”

Sur l’action coordonnée, la source syndicale a ajouté: “Nous examinerons quel a été l’impact supplémentaire d’avoir d’autres professions [on strike at the same time].”

Il a ajouté que son syndicat a des règles très strictes qui fonctionnent au niveau local. Si les comités locaux décident qu’il y a un risque pour les patients en raison de leur grève ou des grèves d’autres personnes, « ils l’annuleront simplement ou ils dérogeront à d’autres personnes de la ligne de piquetage et leur diront : ‘Vous devez entrer, j’ai peur .’

« Il existe une manière très prudente de gérer le risque pour la sécurité des patients, puis la grève est modifiée ou interrompue. Ce n’est pas cette règle stricte de « grève quoi qu’il arrive ». »

Une source de haut niveau dans le domaine de la santé a déclaré que les grèves coordonnées parmi les travailleurs de la santé étaient en fait un “accident” plutôt que délibéré, et qu’il n’y avait pas de “stratégie consciente” sur l’action industrielle.

En janvier, Pat Cullen, la secrétaire générale du Royal College of Nursing (RCN), a déclaré L’indépendant: “Nous n’avons pas l’intention de coordonner des grèves avec d’autres services de santé et de [social] se soucier. Ce n’est pas dans notre ordre du jour parce que nous devons garder à l’esprit que la sécurité est primordiale dans toutes nos prises de décision. »

Un porte-parole de la RCN a déclaré que le syndicat avait « notre propre mandat » et qu’il avait choisi les jours où ses membres participeraient aux grèves, ajoutant que ses membres avaient le mandat de faire grève pendant 100 jours supplémentaires.

Le syndicat des infirmières estime que la responsabilité ultime de la sécurité des patients incombe au gouvernement, arguant que les infirmières font la grève pour assurer la sécurité du personnel et des soins aux patients dans le NHS.

Les travailleurs du NHS manifestent à Liverpool en janvier (Getty)

Les grèves au Pays de Galles ont été annulées vendredi après que le gouvernement gallois a fait une nouvelle offre salariale aux syndicats, mettant davantage de pression sur Westminster pour qu’il s’engage. Une source syndicale a déclaré qu’il était “de plus en plus difficile de convenir de dérogations” par rapport à la situation avant Noël.

« On a le sentiment que les attitudes du personnel se durcissent un peu et que les dérogations ne sont pas aussi faciles à accepter. Je pense que certains membres du personnel sont clairs sur le fait qu’ils travailleront [the number of hours they would normally work on] un jour férié, mais ils n’accepteront pas forcément [provide] tout ce qui dépasse un service de jour férié », ont-ils déclaré.

« Les membres des syndicats commencent à reculer un peu. Ce n’est pas dans toutes les fiducies, mais dans certaines, une partie de la bonne volonté – et les dérogations dépendent de la bonne volonté – une partie de cela diminue, et je pense que c’est vrai du côté de l’hôpital et du côté des ambulances.

S’adressant aux grèves de lundi, la source a déclaré: “Sur le plan humain, les gens attendront plus longtemps, les gens souffriront un peu plus longtemps, les opérations des gens seront annulées, alors qu’avant Noël, elles n’auraient peut-être pas été annulées.

« Je pense que c’est un signe que l’impact des grèves va augmenter, et c’est avant même que nous ayons atteint les jeunes médecins. S’ils font grève pendant deux jours en mars, la perturbation sera énorme. Les soins électifs seront annulés sur une bien plus grande [scale]et cela va [affect] chaque confiance, nous prévoyons.

Les syndicats disent que le gouvernement devrait accorder aux travailleurs du NHS des augmentations de salaire supérieures à l’inflation (Getty)

La directrice du RCN pour l’Angleterre, Patricia Marquis, a appelé M. Sunak à « venir à la table » pour des négociations salariales afin d’éviter de nouvelles grèves. “Là où il y a de véritables négociations en vue de trouver une solution, alors nous annulerons les grèves”, a-t-elle déclaré à Times Radio.

Le secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a déclaré dimanche qu’il craignait que la grève prévue lundi par les ambulanciers ne mette des vies en danger.

M. Shapps a déclaré que la MRC avait “très responsable” informé le NHS de l’endroit où ils feraient grève, permettant la mise en place d’une couverture d’urgence – mais a affirmé que Unite, Unison et le syndicat GMB, représentant les ambulanciers, n’avaient pas fourni ces informations.

La secrétaire générale d’Unite, Sharon Graham, a accusé M. Shapps d’avoir menti au sujet de la fourniture d’une couverture minimale pendant l’action revendicative. “L’idée qu’il dise que les ambulanciers n’ont pas fait une couverture minimale dans le conflit est un mensonge absolu”, a-t-elle déclaré à la BBC.

Pendant ce temps, le secrétaire aux affaires fantôme du Labour, Jonathan Reynolds, a suggéré qu’un gouvernement travailliste ne serait pas en mesure d’offrir des augmentations de salaire à deux chiffres aux travailleurs du secteur public.

Lorsqu’on lui a demandé si son parti accorderait aux infirmières une augmentation de salaire de 10%, M. Reynolds a déclaré à Sky News: “En réalité, la meilleure offre d’ouverture, nous ne serions probablement pas en mesure de répondre à cela – mais nous négocierions.”