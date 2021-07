Les craintes pour 500 000 Britanniques les plus à risque de Covid toujours alors que le verrouillage se relâche

UN DEMI-million de Britanniques sont toujours vulnérables à Covid alors que le verrouillage se relâche – et ils peuvent même ne pas le savoir.

Des organismes de bienfaisance ont mis en garde contre les personnes dont le système immunitaire est plus faible pour lesquelles leur vaccin n’a pas aussi bien fonctionné.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les organismes de bienfaisance ont appelé le public à continuer de porter des masques faciaux car ils peuvent être à proximité d’une personne à risque de Covid – ou eux-mêmes vulnérables, sans le savoir Crédit : Getty

Ils n’auront probablement pas d’anticorps aussi puissants que les personnes en bonne santé et sont donc les plus à risque d’attraper la maladie, ainsi que d’en mourir.

La plupart des règles de Covid en Angleterre devant être supprimées le 19 juillet, y compris le port de masques, les experts craignent que ce ne soit au prix de « milliers de vies ».

Seize organisations caritatives de santé ont uni leurs forces pour exhorter le gouvernement à soutenir ce groupe de personnes, notamment Versus Arthritis, Anthony Nolan, Blood Cancer UK et le Cystic Fibrosis Trust.

Ils ont appelé à une communication plus claire avec les personnes à risque, car la recherche a suggéré que de nombreux patients n’avaient pas été informés par leur médecin.

Le grand public a également été prié de continuer à porter des couvre-visages dans les endroits surpeuplés, ce qui deviendra volontaire le 19 juillet.

« Tout le monde doit comprendre comment continuer à protéger ceux qui restent vulnérables ; n’importe laquelle de ces 500 000 personnes pourrait être votre mère, votre frère, votre collègue ou votre meilleur ami », a déclaré Fiona Loud, directrice des politiques de Kidney Care UK.

À la tête de la coalition, elle a déclaré : « Bien sûr, nous comprenons et partageons le désir de revenir à quelque chose de proche de la normalité, mais cela ne peut pas se faire au détriment de milliers de vies. »

Gemma Peters, directrice générale de Blood Cancer UK, a déclaré qu’il était clair que de nombreuses personnes dont le système immunitaire était plus faible n’en étaient pas conscients.

Il comprend les personnes dont l’état affaiblit leur système immunitaire (immunodéprimé), comme certaines personnes atteintes de diabète, du VIH, du lupus et de la SEP.

Ou il peut également s’agir de personnes dont les médicaments affaiblissent leur système immunitaire (immunosupprimé), comme les personnes qui suivent une chimiothérapie ou qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde, de psoriasis ou de la maladie de Crohn.

Mme Peters a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Ce que nous essayons de faire aujourd’hui, c’est de faire prendre conscience que tout le monde dans ce groupe ne comprend pas qu’il en fait partie et que le gouvernement n’a toujours pas communiqué avec ces personnes.

«Nous avons fait des travaux la semaine dernière qui ont montré que 80% des personnes atteintes d’un cancer du sang, par exemple, n’avaient été informées par aucun professionnel de la santé qu’elles pourraient être plus vulnérables.

«Et évidemment, le message très fort du gouvernement a été que vous êtes protégé après deux vaccins.

« La réalité est que pour ce groupe, ils ne le seront probablement pas. »

Êtes-vous à risque? Les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou supprimé comprennent : avec le VIH

avec une greffe d’organe, de cellules souches ou de moelle osseuse

avec une maladie génétique qui affecte le système immunitaire, comme la drépanocytose

avec un cancer du sang ou de la moelle osseuse, y compris la leucémie, le lymphome et le myélome

avec le lupus érythémateux disséminé et la polyarthrite rhumatoïde, et le psoriasis qui peuvent nécessiter des traitements immunosuppresseurs à long terme

être traité avec des stéroïdes pendant plus d’un mois à une dose équivalente à la prednisolone à 20 mg ou plus par jour

sur les médicaments immunosuppresseurs tels que les anti-TNF, l’alemtuzumab, l’ofatumumab, le rituximab

avoir des traitements anticancéreux ciblés qui peuvent affecter le système immunitaire tels que les inhibiteurs de protéine kinase ou les inhibiteurs de PARP

recevant des agents épargneurs de stéroïdes tels que le cyclophosphamide et le mycophénolate mofétil

Des articles de recherche ont suggéré que les personnes dont le système immunitaire est affaibli n’obtiennent pas des niveaux aussi élevés d’anticorps provenant des vaccins que les personnes en parfaite santé.

Pendant ce temps, le grand public n’a probablement aucune idée de ces personnes vulnérables.

Un sondage auprès de plus de 2 000 adultes a révélé que 68% ne savaient pas que les personnes qui ont certains problèmes de santé ou qui prennent des médicaments spécifiques ne sont pas aussi protégées par les deux doses d’un vaccin.

Mme Peters a déclaré: « Ce que les gens peuvent faire, c’est continuer à porter des masques dans les endroits surpeuplés, c’est certainement ce que je ferai et certainement à l’intérieur, et de garder vos distances avec les gens, et de ne pas supposer que les gens autour de vous sont protégés. »

Lorsqu’on lui a demandé comment les 500 000 seraient à l’abri de Covid si le Royaume-Uni «apprenait à vivre avec le virus», Mme Peters a déclaré qu’il fallait davantage de recherches.

Elle a déclaré qu’il y avait un manque d’études bien financées sur la combinaison de vaccins qui pourrait fonctionner pour les plus vulnérables et si les rappels pourraient aider.

Des traitements tels que les anticorps monoclonaux et la thérapie au plasma sanguin pourraient également stimuler les anticorps dans le sang – mais cela n’a pas été étudié, a déclaré Mme Peters.

Elle a ajouté: « Je pense que la chose frustrante est que cela ne devrait pas être sans fin. »