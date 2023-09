Les craintes grandissent quant à l’augmentation des assassinats ciblés commis à l’étranger par les États

Commentez cette histoire Commentaire

L’allégation selon laquelle l’Inde a été impliquée dans l’assassinat d’un citoyen canadien et d’un militant sikh sur le sol canadien place le pays le plus peuplé du monde sur une liste douteuse de pays soupçonnés de perpétrer des assassinats ciblés au-delà de leurs frontières. Si cela est confirmé, l’Inde rejoindrait la Russie, l’Arabie saoudite, l’Iran et d’autres pays crédiblement accusés d’avoir planifié des attaques meurtrières à l’étranger contre des adversaires présumés, y compris leurs propres citoyens, ces dernières années, selon des responsables et des experts occidentaux en matière de sécurité.

Ces États font partie d’un groupe encore plus large, y compris la Chine, qui est largement soupçonné d’utiliser ses services de sécurité pour se livrer à des opérations de surveillance, à des campagnes d’intimidation et même à des enlèvements sur le territoire d’autres pays.

La réponse discrète des États-Unis jusqu’à présent aux allégations du Canada contre l’Inde reflète la position conflictuelle de Washington sur la question, qui a lancé ses propres frappes unilatérales contre des dirigeants terroristes et a été largement perçu comme adoptant une ligne plus dure à l’égard des abus présumés d’adversaires tels que la Russie que de pays comme L’Inde et Israël, considérés comme des alliés.

Les efforts de Biden pour courtiser l’Inde contestés par une allégation d’assassinat

Face à la prolifération perçue de telles opérations extrajudiciaires et extraterritoriales, les organisations internationales et les groupes de défense des droits de l’homme ont adopté le terme « répression transnationale » pour désigner ses diverses formes ainsi que l’intention des gouvernements impliqués.

Des responsables occidentaux et des experts en sécurité ont déclaré que le phénomène était alimenté par des forces allant de la résurgence de l’autoritarisme dans des dizaines de pays à la diffusion de technologies permettant aux gouvernements répressifs de traquer et de cibler les dissidents à l’étranger.

« Ce qui m’inquiète, c’est la tendance de plus en plus de gouvernements à commettre des violences de manière extraterritoriale », a déclaré Daniel Benjamin, ancien responsable de la lutte contre le terrorisme au Département d’État et qui dirige aujourd’hui l’Académie américaine de Berlin. « L’effilochage de la communauté internationale », a-t-il déclaré, a contribué à « la montée d’États prêts à recourir à la violence, à prendre des risques et à violer les normes ».

Les allégations contre l’Inde ont été rendues publiques cette semaine par le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a déclaré que son pays avait obtenu des renseignements indiquant clairement que des « agents du gouvernement indien » étaient complices de la mort par balle de l’éminent dirigeant sikh, Hardeep Singh Nijjar, en 2007. Colombie-Britannique en juin.

Des hommes armés masqués, une embuscade, une course-poursuite : l’exécution de Hardeep Singh Nijjar

L’Inde a nié toute implication et expulsé un diplomate canadien en représailles, érodant encore davantage une relation déjà tendue par l’accommodement du Canada à l’égard d’une importante population sikh, dont certains sont affiliés au mouvement séparatiste du « Khalistan » que le gouvernement indien considère comme un groupe terroriste.

Les responsables américains n’ont pas publiquement approuvé les allégations de Trudeau ni révélé si les agences d’espionnage américaines avaient fourni les renseignements auxquels le Canada a fait allusion en décrivant les preuves de la complicité indienne dans l’attaque.

Mais les responsables américains actuels et anciens ont déclaré qu’ils considéraient l’affaire comme crédible et qu’une telle attaque serait conforme à la vision du Premier ministre indien Narendra Modi selon laquelle son pays est une puissance mondiale montante en droit de s’affirmer de manière toujours plus agressive.

Un ancien haut responsable du renseignement américain a déclaré : « C’est Modi qui regarde le monde et se dit : ‘Les États-Unis mènent des assassinats ciblés en dehors des zones de guerre.’ Les Israéliens le font. Les Saoudiens le font. Les Russes le font. Pourquoi pas nous ? Et aucun des [nations] nous venons de mentionner qu’il faut payer un prix élevé. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat, citant la sensibilité du sujet.

Rares sont ceux qui s’attendent à ce que l’Inde fasse face à des sanctions significatives de la part des Nations Unies ou des gouvernements occidentaux, y compris les États-Unis. Le Canada pourrait demander une résolution de l’ONU condamnant les actions de l’Inde, a déclaré un ancien haut responsable du Département d’État américain, « mais l’Inde a plus d’influence sur de nombreux pays en développement, donc [Canada] pourrait ne pas réussir à obtenir un vote majoritaire significatif.

Pour sa part, l’administration Biden devra choisir entre se ranger du côté de l’un de ses alliés les plus fidèles et ne pas vouloir cultiver des liens plus étroits avec l’Inde en tant que partenaire économique et rempart potentiel contre l’influence chinoise dans une grande partie du monde. Si les États-Unis confrontent l’Inde au sujet du meurtre présumé, Benjamin a déclaré : « Je suppose que l’effort se fera dans les coulisses. »

Les États-Unis ont fait des calculs similaires dans d’autres cas, notamment lors du meurtre en 2018 du citoyen saoudien et chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi, qui a été démembré dans un consulat saoudien en Turquie – une opération qui, selon la CIA, avait été autorisée par le prince héritier saoudien Mohammed ben. Salmane.

En tant que candidat, le président Biden s’est engagé à faire en sorte que l’Arabie saoudite « paie le prix, et en fasse en fait le paria qu’elle est » pour le meurtre de Khashoggi. En tant que président, Biden a accueilli Mohammed d’un coup de poing poli l’année dernière et a maintenu des liens étroits avec le Royaume, une approche qui, selon les critiques, reflète la priorité donnée à la géopolitique par rapport aux droits de l’homme.

Parmi les autres pays accusés de s’être livrés à des assassinats ciblés figurent la Corée du Nord, l’Ukraine, le Rwanda et l’Iran. Même ces dernières semaines, on a assisté à une nouvelle flambée de violence et de menaces.

Le mois dernier, un jet privé transportant le chef mercenaire de Wagner, Evgueni Prigojine, et neuf autres passagers russes est tombé du ciel au nord de Moscou – une attaque largement considérée comme ayant été ordonnée par le président russe Vladimir Poutine après la mutinerie avortée de Prigojine contre l’État.

Plus tôt cette semaine, le président iranien Ebrahim Raisi a profité d’un discours aux Nations Unies pour proférer des menaces à peine voilées contre les États-Unis. Qualifiant la frappe aérienne américaine de 2020 qui a tué le commandant des Gardiens de la révolution iraniens, Qasem Soleimani, d’« acte terroriste », Raïssi a promis que l’Iran prendrait une revanche non précisée.

La frappe de Soleimani s’est ajoutée à une longue liste d’opérations américaines meurtrières sur d’autres sols, y compris le raid au Pakistan de 2010 visant à tuer le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, et une frappe de drone au Yémen un an plus tard qui a tué un citoyen américain et un religieux musulman. Anwar al-Awlaki, accusé d’avoir recruté des terroristes et d’avoir aidé à diriger des complots

Les responsables américains soutiennent depuis longtemps que ces opérations et d’autres ressemblent peu aux actions d’États comme la Russie, notant que les opérations américaines impliquent un examen juridique approfondi, des évaluations d’une menace imminente et des déterminations selon lesquelles la capture ou l’arrestation du suspect en question n’est pas possible. .

Ces justifications sonnent souvent creuses à l’étranger. « Nous pensons que le bien est de notre côté, mais ce n’est pas ainsi que le monde entier voit les choses », a déclaré l’ancien responsable du renseignement américain. « Les Israéliens pensent qu’ils ont raison. Les Saoudiens pensent qu’ils ont raison », a déclaré le responsable. « Plus cela se produit, plus cela crée la norme » selon laquelle de telles opérations sont acceptables.

Plusieurs experts ont déclaré que, quelles que soient les tensions existant entre le Canada et l’Inde au sujet de la diaspora sikh, si l’Inde avait été en mesure de produire des preuves que Nijjar finançait ou préparait des attaques terroristes contre des cibles dans son pays d’origine, il ne fait aucun doute que les autorités canadiennes seraient intervenues.

Mais cela ne tient pas compte de la façon dont l’Inde se perçoit elle-même et le Canada, a déclaré Christine Fair, experte de l’Asie du Sud à l’Université de Georgetown. L’Inde s’irrite depuis des années de la perception du Canada de s’occuper de la communauté sikh et considère les partisans du mouvement visant à créer un État distinct du Khalistan au Pendjab comme des fanatiques qui représentent une menace aussi grande que les réseaux terroristes que les gouvernements occidentaux ciblent à leur guise.