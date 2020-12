Une fouille policière urgente est en cours pour une femme de 18 ans qui n’a pas été vue depuis cinq jours.

Tara Whelan a été vue pour la dernière fois au centre-ville d’Halifax, dans le West Yorkshire, le matin du 15 décembre.

Un homme de 39 ans de la région de Halifax a maintenant été arrêté en lien avec la disparition de la jeune femme et est toujours en détention.

Mme Whelan est décrite comme une femme blanche, mesurant 1,50 mètre, de taille moyenne, au teint pâle, aux cheveux blonds et portant des lunettes.

Elle a été vue pour la dernière fois portant un haut blanc, des leggings noirs, un parka vert foncé avec de la fourrure autour de la capuche, des bottines noires et un grand sac à main violet sur l’épaule.

Le surintendant détective Mark Swift de la police du West Yorkshire a déclaré: « Il est hors de propos pour Tara d’être hors de contact avec sa famille pendant si longtemps et nous sommes de plus en plus préoccupés par le fait qu’elle n’ait pas été en contact avec eux.

« Je ferais appel directement à quiconque sait où est Tara ou qui l’a vue ces derniers jours pour se manifester »

Quiconque sait où se trouve Mlle Whelan doit contacter la police du West Yorkshire et appeler le 999.

Ils peuvent également contacter la police via www.westyorkshire.police.uk/101livechat en citant le journal 1707 du 15 décembre.