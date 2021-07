Les craintes grandissent pour une Britannique de 28 ans qui a disparu au Japon alors que son père « attend anxieusement au téléphone »

Les craintes grandissent pour la femme britannique qui a disparu au Japon alors que son père « attend anxieusement au téléphone ».

Alice Hodgkinson, 28 ans, a été entendue pour la dernière fois le 30 juin dans la préfecture de Kanagawa, au Japon, où elle vivait.

Le père d’Alice a déclaré que sa fille avait été heureuse de vivre au Japon Crédit : BPM

Alice Hodgkinson n’a pas été vue ni entendue depuis le 30 juin Crédit : Facebook

L’enseignante a été portée disparue parce qu’elle ne s’est pas présentée au travail.

Papa Stephen Hodgkinson a entendu parler d’elle pour la dernière fois le jour de sa disparition et tout semblait aller pour le mieux à l’époque.

Il a déclaré au Nottingham Post : « La dernière observation d’Alice remonte au 29 juin et j’ai eu des nouvelles d’elle le 30 juin par e-mail.

« Il n’y avait aucun signe dans l’e-mail que quelque chose n’allait pas. C’était une communication normale.

« Je ne peux rien faire et j’attends juste des nouvelles au téléphone pour le moment. »

Stephen, qui vit à Bestwood Village, dans le Nottinghamshire, a déclaré que sa fille avait quitté Nottingham en mars dernier pour enseigner l’anglais à Tokyo et était heureuse au Japon.

En fait, elle l’aimait tellement là-bas qu’elle a décidé d’y rester un an de plus.

Les copains et collègues de travail d’Alice au Japon seraient préoccupés par sa disparition et font tout ce qu’ils peuvent pour l’aider.

Stephen a déclaré: « Il n’y a toujours pas de mise à jour ou de nouvelles.

« La police est en train de publier une affiche officielle et ses amis et collègues de travail se sont également réunis pour faire des affiches et les distribuent aussi largement que possible. »

Un appel pour la retrouver a été lancé sur les réseaux sociaux par le frère d’Alice, Peter Hodgkinson.

Il a déclaré: « Je sais que la police s’est à nouveau rendue chez elle aujourd’hui (5 juillet), donc l’enquête se poursuit.

« Nous avons la police du Nottinghamshire qui établit un lien avec la police japonaise via InterPol pour nous fournir des nouvelles et des informations, mais cela prend quelques jours pour être configuré.

Stephen Hodgkinson a déclaré qu’il attendait désespérément au téléphone d’entendre des nouvelles de sa fille Crédit : BPM

« Le Foreign, Commonwealth and Development Office a également enregistré un incident. »

Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: « Nous sommes en contact avec les autorités locales au Japon au sujet d’une femme britannique disparue. »

Alice est décrite comme mesurant environ 5 pieds 6 pouces et une photo la montre avec des cheveux blonds jusqu’aux épaules.

Un porte-parole de la police du Nottinghamshire a déclaré: « Lorsqu’une personne originaire de notre région disparaît, nous chercherons toujours à travailler avec les autorités compétentes et à soutenir les familles locales pour essayer de la retrouver. »

Les flics japonais qui parcouraient son appartement ont trouvé une note mais ont refusé de partager ce qu’elle disait.

Alice ne s’est pas présentée à Shane Corp, qui est une chaîne d’écoles de langue anglaise, le 1er juillet.

Un porte-parole de la police de Yokohama a refusé de commenter l’enquête au motif qu’elle était en cours et « sensible ».