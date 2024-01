Les craintes grandissent concernant le plus grand hôpital restant de Gaza alors que les forces israéliennes bombardent Khan Younis | Guerre Israël-Gaza

Les forces israéliennes ont progressé davantage dans le sud de Gaza, avec des frappes aériennes et des combats rapprochés à proximité de zones peuplées de plus d’un million de personnes qui ont cherché refuge contre les combats et la destruction dans le reste du territoire.

La perspective que des opérations majeures se déroulent sur un terrain avec une population aussi dense et vulnérable est « profondément préoccupante », disent les responsables humanitaires, qui craignent que le plus grand hôpital restant de Gaza doive être fermé ou évacué.

Des témoins ont rapporté le bruit de combats terrestres et d’explosions tôt vendredi dans l’ouest de Khan Younis, la principale ville du sud de Gaza, où se cachent, selon Israël, de nombreux membres et dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Le personnel médical a déclaré que les combats s’étaient produits à quelques mètres de l’hôpital Nasser, le plus grand hôpital encore en partie en activité à Gaza, au cours de la semaine dernière. Il accueille chaque jour des centaines de blessés depuis que les combats se sont déplacés vers le sud le mois dernier. On craint qu’il soit contraint de fermer en raison des bombardements israéliens et des ordres d’évacuation.

Le Croissant-Rouge palestinien a également signalé des tirs d’artillerie « intenses » près de l’hôpital al-Amal, tandis que le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré que 77 personnes avaient été tuées et des dizaines d’autres blessées pendant la nuit.

Jusqu’à présent, les Forces de défense israéliennes (FDI) combattent dans la partie la plus au sud de la campagne. Les soldats ont « éliminé des dizaines de terroristes au corps à corps et avec l’aide de tirs de chars et d’un appui aérien », ont indiqué des responsables. Les responsables israéliens ont accusé les combattants du Hamas d’opérer depuis l’hôpital Nasser, ce que le personnel nie.

Jusqu’à présent, le conflit a déplacé environ 85 % des 2,4 millions d’habitants de Gaza. Beaucoup ont fui vers Khan Younis et Rafah après qu’Israël a ordonné aux civils du nord d’évacuer au début de la guerre. Ils sont entassés dans des abris gérés par l’ONU, où la nourriture, l’eau, le carburant et les soins médicaux sont limités.

D’autres vivent dans des appartements privés surpeuplés, dans des camps de fortune, sous des bâches en plastique fixées à des poteaux sur des terrains vagues ou même sur des routes.

Les responsables humanitaires qui se sont rendus à Gaza affirment que la surpopulation est presque sans précédent. Les convois humanitaires ont du mal à circuler sur des routes à moitié bloquées par des familles déplacées, et un trajet qui aurait pu prendre 10 minutes prend une heure.

Les responsables israéliens affirment qu’ils tentent d’éviter les pertes civiles et émettent des ordres d’évacuation destinés à dégager les zones des résidents avant qu’ils n’attaquent. Ils accusent le Hamas d’utiliser la population comme bouclier humain. Le Hamas nie cette accusation.

Les analystes israéliens affirment qu’il est essentiel d’assurer le contrôle de Khan Younis et de Rafah pour atteindre ses objectifs de guerre, à savoir détruire les capacités militaires du Hamas et libérer plus de 132 otages enlevés par le groupe lors des attaques du 7 octobre. Environ la moitié des 240 otages capturés par le Hamas ont été libérés en novembre lors d’un cessez-le-feu de courte durée en échange de 240 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Certains des otages restants auraient été tués.

De nombreux otages seraient détenus à Khan Younis, peut-être dans des tunnels situés sous la ville. Le contrôle de Rafah est considéré comme essentiel pour couper le Hamas de ses routes d’approvisionnement en provenance d’Egypte, ont indiqué les analystes.

La perspective d’une attaque israélienne majeure à Rafah ou à proximité, une ville frontalière avec l’Égypte devenue un refuge pour près d’un million de personnes déplacées, a alarmé les responsables humanitaires.

« Tout le monde est profondément, profondément anxieux. Beaucoup ont été déplacés à plusieurs reprises. Les gens ne voient nulle part où aller. Il n’y a pas de véritable refuge ailleurs », a déclaré Philippe Lazzarini, chef de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, peu après son retour d’une visite de trois jours à Gaza en début de semaine.

Les Palestiniens blessés, dont des enfants, sont amenés à l’hôpital Nasser pour recevoir des soins médicaux suite aux attaques israéliennes à Khan Yunis. Photographie : Anadolu/Getty Images

Des tentatives sont en cours pour rouvrir l’hôpital al-Shifa, le plus grand de Gaza, devenu le centre d’une guerre de propagande féroce l’année dernière lorsqu’Israël a été accusé d’avoir délibérément pris pour cible le site. Les responsables israéliens ont nié cela et ont déclaré que le Hamas avait construit un complexe de commandement sous l’hôpital et utilisé ses installations.

L’hôpital, que l’Organisation mondiale de la santé a décrit comme « une zone de la mort » après avoir en grande partie cessé ses activités après les raids et l’occupation par les troupes israéliennes en novembre, a repris ses services de base.

Le Dr Marwan Abu Saada, directeur du service chirurgical de l’hôpital al-Shifa, a déclaré qu’il espérait ouvrir une unité de soins intensifs la semaine prochaine et que certains services de base avaient été rétablis, mais que le carburant, l’électricité et les médicaments manquaient toujours. “Les principaux générateurs d’oxygène sont détruits, nous dépendons donc de bouteilles”, a-t-il déclaré.

Les habitants de Khan Younis ont décrit jeudi de violents combats et des bombardements intenses dans le nord et l’est de la ville et, pour la première fois, dans l’ouest, où ils ont déclaré que les chars avaient avancé pour mener un raid avant de se retirer.

“Ce qui se passe actuellement à Khan Younis est une folie totale : l’occupation bombarde la ville dans toutes les directions, depuis les airs et depuis le sol”, a déclaré Abou El-Abed. Cet homme de 45 ans vit à Khan Younis après avoir été déplacé à plusieurs reprises avec sa famille de sept personnes depuis qu’il a quitté la ville de Gaza, dans le nord, au début de la guerre.

Leo Cans, chef de mission MSF en Palestine, a déclaré que la situation à l’hôpital Nasser était « catastrophique ». Les combats étaient devenus « très serrés » et une frappe aérienne à 150 mètres de l’hôpital a tué huit personnes et en a blessé 80 lundi, a-t-il déclaré.

Des Palestiniens regardent des tombes détruites lors d’un raid israélien sur un cimetière de Khan Younis. Photographie : Ahmed Zakot/Reuters

L’armée israélienne a confirmé jeudi avoir retiré les corps du cimetière d’An Namsawi, près de l’hôpital Nasser, après des informations selon lesquelles le cimetière avait été détruit par des chars et les tombes vidées. L’armée israélienne a déclaré à la chaîne CNN il avait pris les corps pour identifier si des otages israéliens se trouvaient parmi eux.

Des images ont également été diffusées jeudi montrant les troupes israéliennes faisant exploser le campus principal d’une université à l’extérieur de la ville de Gaza lors d’une détonation contrôlée – l’une des nombreuses universités qu’elles ont détruites.

La vidéo, apparemment prise par un drone, montrait une explosion géante engloutissant le complexe de bâtiments de l’université al-Israa.

L’université, un établissement privé fondé en 2014, a déclaré dans un communiqué que son bâtiment principal destiné aux études supérieures et aux collèges de licence avait été détruit. Il indique que les forces israéliennes se sont emparées du complexe il y a 70 jours et l’ont utilisé comme base. L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Dans une note d’information, l’ONU a déclaré que l’explosion avait eu lieu mercredi et que des informations suggéraient qu’elle avait « été utilisée par l’armée israélienne comme base militaire et comme centre de détention ad hoc pour interroger les détenus palestiniens avant leur transfert vers un lieu inconnu ». »

Un porte-parole du département d’Etat américain, Matthew Miller, a déclaré lors d’un point de presse que Washington avait soulevé la question de la destruction de l’université avec Israël.

Ailleurs à Gaza, où une panne de communication est entrée jeudi pour un sixième jour, entravant les efforts de secours et de secours, les médecins ont déclaré qu’une frappe aérienne israélienne sur une maison avait tué 16 personnes, dont la moitié étaient des enfants, dans la ville de Rafah, au sud de Gaza.

La guerre a commencé lorsque le Hamas a lancé des attaques sanglantes contre Israël le 7 octobre qui ont tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils.

Au total, 24 620 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza depuis – selon le ministère de la Santé du territoire – et des milliers d’autres seraient enterrés sous les décombres des bâtiments détruits. Des dizaines de milliers d’autres ont été blessés.

Reuters a rapporté qu’une grève avait anéanti une branche de la famille Zemeli aux premières heures de jeudi. «Hier, je jouais avec les enfants là-bas. Ils sont tous morts », a déclaré au fil d’information Mahmoud al-Zameli, 10 ans, qui vivait à côté et était le cousin de certains de ceux qui sont morts. “Je suis le seul encore en vie.”

Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport