NEW YORK (AP) – Une par une, les peurs s’insinuent alors qu’Aura Morales prend le bus pour se rendre à son travail chez CVS à Los Angeles. Une passagère monte sans masque mais elle n’ose pas l’affronter. Plus de riders embarquent et il est impossible de rester à six pieds l’un de l’autre. Conduire pour se rendre au travail n’est pas une option; Morales n’a pas les moyens d’acheter une voiture, surtout après la réduction de ses heures de travail.

«Je monte dans le bus, je prie juste», a déclaré le joueur de 53 ans.

Alors que le coronavirus fait rage aux États-Unis, les employés de l’épicerie, les professionnels de la santé, le personnel universitaire, les équipes de nettoyage et d’autres personnes qui n’ont pas la possibilité de travailler à domicile doivent mettre en balance la sécurité et l’abordabilité lorsqu’ils décident de la meilleure façon de se rendre à leur travail.

Ceux qui peuvent avoir abandonné les transports en commun et se rendre au travail à la place, contribuant à une aubaine dans les ventes de voitures d’occasion aux États-Unis, qui ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré en juin, selon Edmunds.

Pendant ce temps, les agences de transport en commun ont vu le nombre d’usagers chuter, non seulement parce que tous les gens optent pour la voiture, mais aussi parce que beaucoup travaillent maintenant à domicile ou ont complètement perdu leur emploi. Le nombre d’usagers du transport en commun a chuté de 62% à l’échelle nationale au troisième trimestre par rapport à l’année dernière, selon l’American Public Transportation Association. Le rail lourd a fait encore pire, chutant de 72% au troisième trimestre.

La San Francisco Municipal Transportation Agency a averti que sans un afflux de liquidités, elle devrait licencier jusqu’à 1226 travailleurs à temps plein, soit 22% de sa main-d’œuvre, et ne fournir que 35% des services qu’elle offrait avant la pandémie. L’agence de transport de New York a proposé de réduire de 40% le service de métro et de bus, de diviser par deux le service ferroviaire de banlieue et de licencier près de 9400 postes. Le système de transport en commun de Washington DC a mis en garde contre des licenciements et des heures plus courtes alors que l’aide financière fédérale se tarit.

«C’est vraiment un mode de survie pour l’industrie, sinon nous allons voir des réductions spectaculaires de leurs prestations de services, ce qui serait vraiment contre-productif», a déclaré Paul Skoutelas, président et chef de la direction de l’APTA. « Les travailleurs essentiels dépendent dans l’ensemble du transport en commun, et nous ne pouvons pas les laisser tomber. »

En septembre, 71% des travailleurs américains de tous les secteurs se rendaient à leurs lieux de travail physiques tandis que 29% faisaient leur travail à distance, selon une enquête menée auprès de 1015 adultes employés par la Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago et l’Associated Press-NORC Center. pour la recherche sur les affaires publiques.

Ceux qui dépendent du transport en commun ont déjà vu leurs horaires réduits depuis le début de la pandémie en mars, ce qui entraîne une foule remplie de bus et de trains. Les tensions croissantes liées à la distanciation sociale laxiste et au port de masques alors que les cas de coronavirus augmentent n’ont fait qu’aggraver leur expérience de trajet.

Hipolito Andon, 44 ans, prend le métro jusqu’au Rockefeller Center de Manhattan où il travaille comme porteur pour nettoyer et entretenir le bâtiment. Lui et sa femme, qui prend un bus pour son boulot de cuisine à l’école, sont diabétiques, ce qui augmente leur risque de complications s’ils attrapent le COVID-19. Le fils d’Andon prend également le transport en commun à un emploi de porteur. Dès leur retour à la maison, tout le monde se douche et change de vêtements.

Alors que la pandémie s’éternise, Andon voit plus de personnes monter à bord des trains sans masque.

«Vous entendez des gens marmonner: ‘Pourquoi ce type ne porte-t-il pas de masque?’ Mais il n’y a pas de confrontation. Les gens s’éloignent », a déclaré Andon.

Alexandra Fee a choisi son appartement à Arlington, en Virginie, en raison de sa proximité avec les bus. Mais lorsque la femme de 28 ans a été confrontée à son retour à son travail de conseillère universitaire, elle a dépensé de l’argent pour une voiture d’occasion après avoir remarqué les bus pleins qui passaient près de chez elle, sautant parfois son arrêt parce qu’ils avaient atteint leur capacité.

«Si je prévois de prendre un bus à une certaine heure et qu’il était trop plein ce matin-là, devrais-je alors attendre une demi-heure pour un autre bus?» Fee se demanda.

Les modèles de trafic montrent qu’un nombre croissant de navetteurs effectuent le même calcul.

Des dizaines de villes dans le monde, dont Paris et Londres, ont vu le trafic rebondir à des niveaux d’avant la pandémie en septembre, malgré le fait que de nombreux grands employeurs gardaient leur main-d’œuvre chez eux, selon Inrix, une société qui analyse les données de trafic. Aux États-Unis, le trafic dans les petites villes de Colorado Springs à Knoxville, au Tennessee, a dépassé les niveaux d’avant la pandémie pendant le trajet du matin. Dans la région de Seattle, l’utilisation des transports en commun a diminué de 70%, tandis que le nombre de personnes conduites n’a diminué que de 20%, selon Inrix.

«Ce que la pandémie a fait à bien des égards, en termes de possession d’automobiles et d’utilisation générale par les gens de diverses formes de mobilité, c’est qu’elle a réaffirmé la valeur de posséder les moyens de transport, en particulier en temps de crise», a déclaré Stephen Beck, fondateur et directeur associé de cg42, cabinet de conseil en management.

Les parkings se remplissent également les matins de semaine dans certaines parties de New York, selon SP +, qui exploite plus de 200 parkings dans la ville. Les revenus des lots situés à proximité des lieux de divertissement et des hôtels ont baissé début novembre, mais les revenus des lots où les voitures arrivent à 10 heures du matin en semaine ont augmenté de 4% à 10% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, a déclaré Jeff Eckerling, directeur de la croissance chez SP +.

«Assis ici aujourd’hui, comparé à l’endroit où nous étions, c’est génial», a-t-il déclaré.

Pour les millions d’autres qui utilisent quotidiennement le métro, les bus et les trains, ils doivent mettre de côté leurs peurs pour se rendre au travail.

Sule Sokoni, porteur dans un immeuble coopératif de l’Upper West Side de Manhattan, se positionne sur son trajet en métro d’une heure et demie afin de voir qui entre et de sortir, et changera de voiture si quelqu’un tousse à bord. ou sans masque au lieu de s’assoupir pour la longue balade. Il transforme un vélo en vélo électrique pour pouvoir le conduire au travail.

En effet, le vélo en libre-service est devenu une alternative plus attrayante au transport en commun pendant la pandémie. Lyft a vu ses balades à vélo partagées augmenter de 12% à Chicago cet automne par rapport à la même période l’année dernière, et de 7% à New York.

Uber tente également de capturer les navetteurs méfiants, en offrant des services de camionnette et des trajets partagés aux employés qui travaillent pour la même entreprise. Le nombre d’entreprises utilisant les produits de transport Uber a doublé entre le début de la pandémie et septembre, a déclaré Ronnie Gurion, responsable mondial d’Uber for Business.

«De plus en plus d’entreprises recherchent vraiment et réfléchissent à la façon de m’impliquer davantage dans les besoins de déplacement de mes employés», a déclaré Gurion.

Cependant, la plupart des travailleurs prennent seuls des risques calculés.

Dans le Bronx de New York, deux douzaines de passagers se sont rassemblés récemment pour monter à bord d’un bus interurbain avec presque tous les sièges pleins pendant la course du soir. Les cavaliers portaient des masques, mais une fois à l’intérieur, beaucoup étaient assis à quelques centimètres les uns des autres.

Virginia Rodriguez restait accrochée sur le trottoir, vérifiant son smartphone pour voir quand le prochain bus arriverait, espérant qu’il y aurait moins de monde alors qu’elle rentrait chez elle après son assurance de gestion des emplois à l’hôpital.

«C’est stressant dans le sens où vous ne savez pas qui sera à côté de vous», a déclaré Rodriguez. «J’essaie de garder mes distances et de garder mon masque en permanence. Je ne peux rien faire d’autre. J’espère juste que je ne tomberai pas malade.

L’écrivain associé de presse Emily Swanson a contribué de Washington.