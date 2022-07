Les craintes économiques renforcent les plans des retraités à l’ère de la pandémie pour continuer à travailler

Yacobtchouk | Istock | Getty Images

Qu’est-ce que la retraite ? Ça commence quand? Et comment le Covid-19 a-t-il affecté les plans de retraite des Américains ? Une enquête en cours auprès des retraités et des quasi-retraités américains suggère qu’il existe un large éventail d’opinions sur ces questions fondamentales et une perspective en évolution rapide sur ce à quoi ressemblera la retraite à l’avenir. En juillet dernier, environ un tiers des 11 000 Américains âgés interrogés par le conseiller financier Edward Jones et le consultant Age Wave depuis 2019 ont déclaré qu’ils s’attendaient à retarder leurs projets de retraite. Mais lorsqu’on leur a demandé plus tôt cette année, ce nombre avait grimpé à 59%, les répondants déclarant qu’ils s’attendaient à travailler d’une manière ou d’une autre dans leur âge d’or, soit à temps plein, à temps partiel ou à vélo entre travail et loisirs. Les répondants n’étaient pas non plus d’accord sur ce qu’est la retraite. Certains pensaient que cela commençait à un âge précis; d’autres, lorsqu’ils ont quitté leur emploi principal ou ont commencé à toucher leur pension. D’autres encore pensaient que le jalon de la retraite était le moment où ils ont atteint l’indépendance financière.

“La retraite traverse une période de transformation alors que les gens déterminent où ils veulent être et comment ils veulent vivre”, a déclaré Ken Dychtwald, fondateur d’Age Wave. “Covid a perturbé de nombreuses vies et de nombreuses personnes ont décidé qu’elles n’étaient pas prêtes pour la retraite.” Au départ, la pandémie de coronavirus a eu un impact ambigu sur la confiance et le sentiment des consommateurs. La récession produite par la première vague au début de 2020 a été très forte, mais elle a également été très brève. Contrairement à la récession de 2008, l’économie et le marché boursier se sont redressés rapidement, mais avec quelques ratés. Entre les paiements de relance fédéraux, la hausse des salaires, l’augmentation de l’épargne et un marché boursier en effervescence, davantage d’Américains plus âgés semblaient motivés à rejoindre la Grande Démission et à prendre une retraite anticipée. “La plupart des récessions s’accompagnent d’une baisse de la richesse personnelle, mais les bilans des ménages se sont en fait améliorés depuis 2020”, a déclaré Richard Fry, chercheur principal au Pew Research Center. “La hausse des retraites n’est peut-être pas permanente, mais la pandémie n’a pas entraîné de baisse de la richesse globale.”

La situation de beaucoup de ces personnes a changé. Avec une inflation élevée et un marché boursier en baisse, le niveau d’anxiété des retraités potentiels augmente. Dychtwald a déclaré que les soucis financiers sont la principale raison pour laquelle les Américains plus âgés retardent leur retraite. “Les gens sont terrifiés à l’idée de manquer d’argent à la retraite, et cette année a pris beaucoup d’argent sur les pécules”, a-t-il déclaré. “L’écrasante majorité des gens n’ont pas assez de ressources pour prendre leur retraite confortablement, alors quand ils considèrent le coût d’une longue retraite, travailler plus longtemps semble être une bonne idée.” Les finances ne sont pas le seul facteur, cependant. Dychtwald a déclaré que les répondants au sondage ont souligné l’importance du travail pour leur identité. Beaucoup ont également exprimé le désir de connectivité sociale et le sentiment de faire partie de quelque chose. “Nous considérons parfois le travail comme une punition ou un fardeau pour les gens, mais très souvent ce n’est pas le cas”, a-t-il déclaré. “Les gens travaillent pour plus que l’argent.” Dans de nombreux cas, la pandémie a donné aux Américains plus âgés un avant-goût de ce que pourrait être la retraite, soit parce qu’ils ont perdu leur emploi, développé des problèmes de santé ou ont été contraints de travailler à domicile pendant les fermetures communautaires.

Il y a beaucoup de demande pour des personnes qui ont 35 ans d’expérience et de connaissances professionnelles. Ken Dychtwald fondateur d’Age Wave

Dychtwald pense que beaucoup n’ont pas apprécié ces mois. “Covid a donné à beaucoup de gens habitués à travailler avec les autres l’expérience de l’isolement”, a-t-il déclaré. “Beaucoup disent maintenant qu’ils veulent rester plus longtemps dans le jeu.” Les opportunités sont certainement là pour les travailleurs expérimentés. Le dernier facteur qui pousse de nombreux Américains âgés à retarder leur retraite et à continuer à travailler est l’énorme demande pour leurs services. Environ 4 millions de baby-boomers prennent désormais leur retraite chaque année – une cause majeure du marché du travail le plus tendu depuis les années 1960. Covid n’est pas la seule raison derrière cela, mais cela a été un facteur contributif important. Même si les taux de participation au marché du travail augmentent maintenant pour tous les groupes d’âge – y compris pour les Américains de plus de 65 ans – le bassin global de main-d’œuvre dans le pays continuera de diminuer à mesure que les baby-boomers vieilliront. De plus, les Américains plus âgés ont des talents et une expérience qui sont désormais encore plus demandés, car un grand nombre de leurs collègues du boom ont quitté le marché du travail. Cela présente des opportunités pour ceux qui veulent continuer à travailler à temps plein ou à temps partiel. “Il y a beaucoup de demande pour des personnes qui ont 35 ans d’expérience et de connaissances professionnelles”, a déclaré Dychtwald. “Nous avons non seulement un faible taux de chômage, mais nous avons également une pénurie de talents.”