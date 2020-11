Les craintes d’une marche vers la guérilla

Le gouvernement régional du Tigray a une force puissante

Après avoir été installé au pouvoir dans la région du Tigré du nord de l’Éthiopie pendant près de trois décennies, le Front de libération du peuple du Tigray (TPLF) pourrait se préparer à retourner dans les montagnes pour lancer une guérilla contre le gouvernement fédéral.

Mais l’armée éthiopienne estime qu’elle peut empêcher que cela se produise grâce à l’offensive qu’elle a lancée le 4 novembre pour évincer le TPLF et arrêter plus de 70 de ses dirigeants et officiers militaires.

Ils comprennent des vétérans de la guérilla de 17 ans qui a conduit le TPLF à prendre le pouvoir dans la capitale fédérale, Addis-Abeba, en 1991 et qui contrôlaient ensuite les services militaires et de renseignement du pays jusqu’à ce que le Premier ministre Abiy Ahmed les purge lorsqu’il est entré en fonction en 2018. Il les a accusés d’être répressifs et corrompus – des accusations qu’ils nient.

Après s’être retirés dans leurs bastions du Tigré pendant que M. Abiy établissait son contrôle sur le reste de l’Éthiopie, au début du mois, ils ont pris le contrôle d’une base militaire fédérale clé – qui fait partie du commandement nord – située près de la capitale du Tigray, Mekelle, apparemment sans grand la résistance.

‘Prêt à mourir’

L’International Crisis Group (ICG), une organisation non gouvernementale qui se concentre sur la prévention des conflits, l’a décrit comme le plus grand commandement militaire régional de l’armée fédérale.

Le paysage montagneux du Tigré le rend propice à la guérilla

Le TPLF a saisi une panoplie d’armes, y compris des roquettes et des missiles, bien que l’armée éthiopienne dispose encore d’une puissance aérienne considérable, notamment des avions de combat et des hélicoptères de combat.

Leur opération est intervenue après que le gouvernement de M. Abiy ait décidé de réorienter le financement des dirigeants du Tigray, les accusant de tenir une élection “illégale” pour la législature régionale en septembre, plutôt que de se conformer à une décision fédérale de reporter tous les scrutins en raison du coronavirus.

“En raison du changement de dynamique politique au cours des deux dernières années, il y a eu un recrutement et une formation importants au Tigray” “, Source: William Davison, Description de la source: analyste éthiopien, Image: Les forces de police spéciales de la région du Tigray

Les responsables du TPLF disent avoir pris les parties du Commandement du Nord parce qu’ils pensaient qu’une intervention fédérale était imminente. M. Abiy a répondu en accusant le TPLF d’avoir franchi la “dernière ligne rouge” et a ordonné des frappes aériennes et le déploiement de troupes au Tigray.

Vingt-deux jours après le début du conflit, M. Abiy dit que l’armée lance maintenant la “phase finale” de son opération au Tigray pour prendre le contrôle de Mekelle, qui sera terminée dans les “prochains jours”.

Mais le chef du TPLF, Debretsion Gebremichael, s’est montré provocateur, déclarant à l’AFP plus tôt dans la semaine: “Nous sommes des gens de principe et prêts à mourir pour défendre notre droit d’administrer notre région”.

Quel camp a le plus de combattants?

Selon William Davison, analyste de l’ICG Ethiopie, le TPLF pourrait peut-être faire appel à plus de 200 000 combattants – des milices dans les villages aux forces spéciales du gouvernement régional.

“En raison du changement de dynamique politique au cours des deux dernières années, il y a eu un recrutement et une formation importants à Tigray”, a-t-il déclaré à la BBC.

Les miliciens amhara se sont battus aux côtés de l’armée éthiopienne au Tigray

L’ICG ne donne pas d’estimation de la force de l’armée éthiopienne, mais l’agence de presse Reuters cite le groupe de données de sécurité Janes comme disant qu’il a environ 140 000 membres actifs, la plupart d’entre eux dans l’armée.

Si ces estimations sont correctes, l’armée éthiopienne peut avoir moins de soldats que le TPLF, mais elle peut renforcer ses effectifs en faisant appel aux forces spéciales d’autres gouvernements régionaux – la loi éthiopienne permet à chacun d’entre eux d’avoir ces unités paramilitaires pour assurer la sécurité au sein de leur pays. territoire.

De manière significative, les forces spéciales du gouvernement régional d’Amhara – qui a un différend foncier de longue date avec le Tigray – ont aidé les troupes fédérales à sécuriser le territoire dans l’ouest du Tigré lorsque le conflit a commencé.

“Dans l’ouest, le contrôle conjoint fédéral et amhara peut être plus établi parce que ces forces ont dépassé en nombre et maîtrisé les forces locales du Tigré”, a déclaré M. Davison.

“Il y a aussi des zones plus plates à l’ouest, ce qui donne plus d’avantage à une armée conventionnelle”, a-t-il dit, ajoutant que cela ne ressemblait pas au terrain au “cœur” du Tigray, autour des villes à l’est, comme Mekelle, où elle était accidentée. et montagneux, ce qui le rend plus propice à la guérilla.

Tigray “ bloqué ”

Arhe Hamednaca, qui a pris part à des guerres de guérilla contre les gouvernements éthiopiens précédents et est devenu député en Suède, a déclaré que l’offensive dans l’ouest avait également pour but de sécuriser la frontière avec le Soudan.

Il a dit que c’était vital – pour empêcher le TPLF d’y installer des bases comme il l’avait fait quand il avait combattu le régime marxiste de Mengistu Haile Mariam il y a 29 ans.

“Le seul moyen pour le TPLF de s’échapper et de se ravitailler est de passer par le Soudan”, a-t-il dit.

Carte de la région du Tigray

De plus, il n’y a pas non plus de débouché vers la mer Rouge à travers l’Érythrée, comme c’était le cas dans les années 80, lorsque les forces érythréennes étaient alliées au TPLF contre Mengistu.

Le Premier ministre Abiy est devenu un allié fidèle du président érythréen Isaias Afwerki, qui a mené une guerre frontalière acharnée avec l’Éthiopie, alors qu’elle était sous le contrôle du TPLF.

“Les temps ont changé. Les routes d’approvisionnement du TPLF ne circulent pas, et au nord se trouve l’Érythrée du président Isaias Afwerki, son principal ennemi”, a déclaré Samuel Ghebhrehiwet, rédacteur en chef de la BBC Tigrinya.

Plusieurs sources en Érythrée ont déclaré à la BBC que les troupes éthiopiennes avaient traversé la frontière pour se regrouper et soigner leurs blessés dans des hôpitaux militaires – bien que les deux gouvernements nient l’implication érythréenne dans le conflit au Tigré.

“Le Tigray est bloqué. Le TPLF ne peut pas soutenir une guerre conventionnelle”, a déclaré M. Davison.

Mais cela ne signifie pas nécessairement que les forces fédérales auront la victoire rapide qu’elles espèrent.

M. Arhe note qu’il existe de nombreux exemples de guérilleros s’attaquant à des adversaires mieux armés.

“Les Américains avaient toutes sortes de drones et d’avions de combat en Afghanistan, mais les talibans ont survécu”, a-t-il déclaré.

“Les rebelles houthis du Yémen ont survécu à la supériorité des armes des Émirats arabes unis et saoudiens.”

M. Davison a déclaré que pendant que les troupes fédérales avançaient vers Mekelle, on ne savait pas combien de villes elles avaient effectivement pris le contrôle en cours de route et combien elles venaient de traverser.

Qui reviendront les Tigréens?

Quoi qu’il en soit, de nombreux combattants tigréens pourraient éventuellement se retirer dans les villages et les montagnes environnantes pour se préparer à une guérilla qui pourrait recevoir un soutien public important, a-t-il ajouté.

“Bien que les responsables fédéraux prétendent le contraire, de nombreux Tigréens semblent s’opposer à l’intervention car ils pensent qu’il s’agit de supprimer un gouvernement régional légitimement élu”, a déclaré M. Davison.

Il y a eu une montée du nationalisme tigréen ces dernières années

De plus, ils soutiennent généralement le système fédéral que le TPLF a aidé à mettre en place après son arrivée au pouvoir à Addis-Abeba en 1991, comme le meilleur moyen de protéger leurs droits politiques, linguistiques et culturels, a-t-il ajouté.

En revanche, le TPLF accuse M. Abiy d’essayer d’établir un type de gouvernement plus unitaire.

Le rédacteur en chef de Tigrinya de la BBC dit que si une poussée du nationalisme tigréen pourrait jouer en faveur du TPLF, la possibilité que de nombreuses personnes soutiennent plutôt le gouvernement fédéral ne peut être exclue.

“Pendant la lutte armée [against Mengistu], les habitants de Tigray étaient entièrement derrière les combattants. Mais au cours des près de trois décennies que le TPLF a été au pouvoir, de nombreux Tigréens se sont opposés à la direction en raison de la corruption et de l’oppression systémiques », a déclaré M. Samuel.

Il pense que l’issue de la bataille de Mekelle déterminera si le TPLF peut ou non mener une guérilla, mais même si l’armée éthiopienne prend le dessus, il n’envisage pas la fin du conflit sans négociations appropriées entre les différentes parties.