Les Britanniques HORNY sont implorés d’utiliser des préservatifs pour éviter une épidémie de super-gonorrhée incurable, car les célibataires affamés de sexe sont susceptibles de s’activer entre les draps lorsque les pubs rouvriront lundi.

Les experts craignent que des niveaux records de maladies sexuellement transmissibles ne soient sur les cartes, car les gens devraient se défouler au mépris des règles de distanciation sociale de Covid ou faire des bulles avec de nouveaux partenaires à mesure que les mesures de verrouillage se facilitent.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Les cliniques devraient être plus fréquentées à partir de lundi alors que les Britanniques affamés de sexe frappent les pubs et les bars Crédits: Getty

Une explosion de super-gonorrhée incurable est une « préoccupation majeure » alors que les célibataires cherchent à devenir fringants après le verrouillage Crédit: Alamy

Les chercheurs de sexe sont maintenant exhortés à se faire contrôler avant «la ruée» et à utiliser une protection lorsqu’ils deviennent fringants pour empêcher les IST résistantes aux médicaments de faire des ravages dans tout le pays.

Le Dr John McSorley, président de la British Association of Sexual Health & HIV (BASHH), a averti qu ‘ »une augmentation globale est attendue » des IST à partir du 12 avril.

Le scientifique a déclaré au Daily Star: «Si vous pensez avoir des relations sexuelles avec un nouveau partenaire, même vaguement, alors le moment est venu de faire le tri.

«Le Royaume-Uni est entré dans la pandémie de Covid-19 avec la gonorrhée et la syphilis à des niveaux jamais vus depuis une génération ou deux.

« Il faudrait un certain temps pour y revenir. Cela se passerait lentement au début, puis rapidement. Si nous faisons tout ce que nous pouvons maintenant, nous pourrions l’éviter. »

Le Dr McSorley dit que les cliniques «s’attendent à une fin du printemps et à un été occupés» après que le verrouillage ait mis en suspens les divertissements classés X des gens.

« Les lock-out ont été particulièrement difficiles pour les jeunes ou les célibataires lorsque tout a commencé », a-t-il déclaré au média.

« Prendre soin de sa santé sexuelle ne consiste pas à arrêter les choses, mais à vous permettre de vivre votre meilleure vie. »

Des enquêtes menées par BASHH ont révélé que les cliniques sont de plus en plus occupées lorsque les mesures de verrouillage sont levées Crédits: Getty

Des niveaux croissants d’IST pourraient entraîner la propagation de formes résistantes aux médicaments à travers le pays, a averti le Dr McSorley.

Il a ajouté: «C’est absolument une préoccupation majeure et une menace importante pour notre bien-être futur.

«Le Royaume-Uni a fait un très bon travail en préservant notre capacité à identifier et à traiter correctement la gonorrhée jusqu’à présent pendant la pandémie.

«Cependant, nous avons déjà eu trois cas de gonorrhée multirésistante au Royaume-Uni en 2018.

« La multi-résistance aux médicaments résulte de la surutilisation et du mauvais contrôle des antibiotiques au Royaume-Uni et dans le monde. »

Des enquêtes menées par BASHH ont montré que les cliniques sont de plus en plus occupées lorsque les mesures de verrouillage sont levées, et le Dr McSorley dit que la pandémie a vu les services de santé sexuelle «sous une pression soutenue».

Il a ajouté: «Cependant, il y a un gros arriéré de travail à faire, par exemple pour les femmes qui attendent d’avoir des implants et des antennes de contraception insérés ou retirés, ainsi que des besoins refoulés pour tout le monde qui attend désespérément de sortir et de vivre sa vie.

« Il est vraiment important que nous y parvenions et qu’il y ait un investissement et un soutien appropriés pour que les services soient à nouveau pleinement opérationnels. »

Il vient comme des alcools et dans tout le pays sont prêts à rouvrir leurs portes aux Britanniques assoiffés alors que les restrictions de Covid s’atténuent.

Quelque 15000 pubs – environ 40% du total en Angleterre – devraient accueillir de nouveau les clients pour boire à l’extérieur dans des jardins en plein air, des parkings et même sur les routes à partir du lundi 12 avril.

Les grandes chaînes devraient rouvrir aux heures habituelles alors que les pubs se préparent à une rafale de parieurs désireux de boire un verre.

Parmi les milliers de pubs qui s’apprêtent à rouvrir, une poignée dispose d’une licence de 24 heures.

Ils se préparent à accueillir les parieurs de retour dès que l’horloge sonne à minuit.