Malgré la flambée horrible de cas et de décès de Covid-19 aux États-Unis en ce moment, une petite nouvelle épidémiologique émerge cet hiver: il semble maintenant improbable que le pays subisse une «twindémie» de grippe et de coronavirus frappant le en même temps.

Cela constitue un soulagement profond pour les responsables de la santé publique qui ont prédit dès avril que des milliers de victimes de la grippe atteintes de pneumonie pourraient se déverser dans les hôpitaux cet hiver, en concurrence avec des victimes de la pneumonie Covid-19 tout aussi désespérées pour des ventilateurs rares.

«L’activité grippale globale est faible et inférieure à ce que nous constatons habituellement à cette période de l’année», a déclaré Dr Daniel B. Jernigan, directeur de la division grippe des Centers for Disease Control and Prevention. «Je ne pense pas que nous puissions affirmer définitivement qu’il n’y aura pas de twindemic; Je travaille avec la grippe depuis longtemps et j’ai été brûlé. Mais la grippe est atypiquement faible.

Depuis septembre, le CDC «FluView» – son rapport hebdomadaire sur la surveillance de la grippe – a montré les 50 états dans des tons de vert et de chartreuse, indiquant une activité grippale «minime» ou «faible». Normalement, en décembre, au moins quelques états sont peints en oranges et en rouges pour «modéré» et «élevé».