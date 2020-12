Nouvelle Galles du Sud

L’offre de points de vue des feux d’artifice des travailleurs de première ligne de la CDB est annulée.

La première ministre Gladys Berejiklian a exhorté les fêtards à faire preuve de retenue et à ne pas embrasser ou étreindre des personnes en dehors de leur foyer.

Les sites d’accueil du Grand Sydney resteront ouverts mais doivent respecter la règle d’une personne par quatre mètres carrés. La danse est à nouveau interdite.

Les événements du Conseil peuvent se poursuivre, mais ils doivent être contrôlés et assis sans mélange, et les exigences de tenue de registres doivent être strictement respectées.

Un court feu d’artifice de sept minutes se poursuivra à minuit.

À moins d’avoir un laissez-passer du réveillon du Nouvel An via Service NSW, vous ne pourrez pas entrer dans les zones désignées autour de Circular Quay, North Sydney et la ville.

Pour la zone de la péninsule des plages du nord, les rassemblements intérieurs et extérieurs seront autorisés pour le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An, mais seront limités à cinq visiteurs au total de votre zone (y compris à domicile).

Pour la zone sud des plages du nord, les rassemblements intérieurs et extérieurs seront autorisés pour le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An, mais seront limités à 10 visiteurs au total de votre zone (y compris à domicile).

Victoria

Un maximum de 30 visiteurs est autorisé à l’intérieur des maisons par jour. Cela signifie que si 30 invités sont à l’intérieur d’une maison à minuit, le quota du 1er janvier est épuisé.

Il n’y a pas de limite au nombre de ménages dont ces 30 personnes peuvent provenir et les nourrissons de moins d’un an ne sont pas inclus dans le plafond.

Le feu d’artifice annuel de Melbourne a été annulé pour minimiser la propagation de Covid dans la ville récemment libérée.

La danse dans les boîtes de nuit sera également autorisée, sous réserve d’une personne par 4 mètres carrés, avec un maximum de 50 personnes.

Queensland

Les résidents de Brisbane sont invités à visiter les 2000 parcs de la ville pour des barbecues et d’autres célébrations de fin d’année.

La danse est autorisée dans tous les lieux, avec une personne par deux mètres carrés autorisée sur la piste de danse.

Jusqu’à 50 personnes peuvent faire la fête dans n’importe quelle maison, avec 100 personnes autorisées à l’extérieur.

Les fêtards ne sont pas autorisés à consommer de l’alcool dans les parcs publics et la sécurité sera accrue.

Les feux d’artifice annuels sur la Sunshine Coast et la rive sud de Brisbane ont été annulés.

Redcliffe Markets organise un événement familial avec musique live et feux d’artifice à 19h30 et 21h00.

Tasmanie

Les feux d’artifice de 21h30 et de minuit se dérouleront au milieu de la rivière Derwent.

Les feux d’artifice seront plus hauts afin que chaque spectacle soit visible de plus de points de vue dans les zones de gouvernement local de Clarence et Hobart.

Le Taste of Tasmania et la course de yachts de Sydney à Hobart ont tous deux été annulés.

Les restaurants et bars du front de mer fonctionneront conformément aux directives COVID-19 du gouvernement tasmanien pour assurer la sécurité publique. Les sections locales sont encouragées à réserver à l’avance.

Australie occidentale

Les feux d’artifice et les événements du Nouvel An de Perth le long de la célèbre rivière Swan, de l’île Rottnest, de Mandurah et sur les rives de la rivière Cannington se dérouleront comme prévu.

Le 15e festival annuel de musique et de culture Feel Alive Again de la ville sera reporté au 6 mars 2021.

«Les conditions de l’événement COVID-19 compromettraient la qualité de l’événement et limiteraient les interactions et l’expérience globale de l’événement attendue de Origin Fields», ont déclaré les organisateurs.

Il n’y a pas de limite au nombre d’invités que les résidents d’Australie occidentale sont autorisés à entrer dans leurs maisons, à condition qu’il n’y ait pas plus d’une personne par 2 m².

Il n’y a pas non plus de limite au nombre autorisé lors des rassemblements publics tant qu’il y a au moins 2 mètres carrés d’espace par personne.

Australie du Sud

En raison des restrictions COVID-19, les réservations sont essentielles pour la plupart des fonctions et beaucoup sont déjà épuisées.

Les salles en SA peuvent permettre de danser et de boire en même temps lors de réceptions privées pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.

Pour pouvoir danser et boire en même temps, les salles doivent plafonner le nombre de clients à 200 et pré-vendre des billets pour tous les événements.

Les résidents de l’Australie du Sud peuvent accueillir jusqu’à 50 personnes chez eux.

Territoire du Nord

Dans le Top End, les clients peuvent danser dans n’importe quel lieu.

On s’attend à ce que jusqu’à 7 000 personnes affluent au front de mer de Darwin pour son événement de la Saint-Sylvestre.

Il n’y a pas de limite au nombre de personnes pouvant se rassembler à l’intérieur ou à l’extérieur dans le NT, mais les gens devraient se tenir à 1,5 mètre de ceux des autres ménages.

ACTE

Les feux d’artifice annuels du Nouvel An et le concert à Canberra ont été annulés – la deuxième fois consécutive après l’annulation de l’année dernière en raison de la fumée des feux de brousse.

Les salles peuvent accueillir une personne par deux mètres carrés sur la piste de danse, avec un maximum de 25 personnes.

Il n’y a pas de limite de visiteurs à domicile.

