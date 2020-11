Les craintes du chaos sur le réseau ferroviaire pendant la période des fêtes incitent le gouvernement à nommer un tsar du voyage

La peur du chaos sur le réseau ferroviaire britannique pendant la période des fêtes incite le gouvernement à nommer un tsar du voyage pour aider 2,2 millions de personnes à rentrer chez elles pour Noël.

Les ministres préparent des plans urgents pour éviter le chaos des escapades de Noël au milieu des craintes qu’un grand nombre de personnes ne soient pas en mesure de rejoindre leur famille pendant l’assouplissement de cinq jours des restrictions relatives aux coronavirus.

On s’attend à ce que les gens de tout le pays se déplacent pour voir leur famille à Noël après que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé cette semaine que trois ménages pourraient se mélanger pendant cinq jours pendant la période des fêtes.

Les directives présentées cette semaine indiquaient que les gens ne devraient pas voyager avant le 23 décembre ou après le 27 décembre, ce qui fait craindre que les services ferroviaires soient surpeuplés alors que les gens font leur voyage en même temps.

En réponse, un tsar des transports de Noël a été nommé pour la première fois en Grande-Bretagne pour travailler à la prévention d’un effondrement du réseau ferroviaire, et a reçu le pouvoir de forcer les réseaux à employer des voitures supplémentaires.

Sur la photo: le président de Network Rail, Peter Hendy (à gauche) et le secrétaire britannique aux transports Grant Shapps (à droite) participant à une conférence de presse à distance au 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 4 juin 2020. Sir Peter a été nommé tsar du voyage de Noël du gouvernement

Sir Peter Hendy, ancien patron d’Olympic Tube et qui est actuellement président de Network Rail, a été chargé de déterminer si les liaisons routières, ferroviaires et aériennes en Grande-Bretagne seront utiles lorsque les voyages festifs commenceront, selon The Telegraph.

Son défi le plus redoutable consistera à assurer le bon fonctionnement du réseau ferroviaire du 23 au 27 décembre. Le réseau ferroviaire britannique voit normalement 2,2 millions de personnes rentrer chez elles entre Noël et le Nouvel An.

Les opérateurs ferroviaires ont averti qu’il serait impossible d’accueillir autant de personnes sans enfreindre les règles de distanciation sociale, de nombreux trains n’ayant suffisamment d’espace pour se tenir debout que pendant la période des fêtes.

Pendant ce temps, le gouvernement envisagerait également de faire circuler des trains supplémentaires et de suspendre certains travaux d’ingénierie afin d’éviter la surpopulation.

Cela intervient au milieu d’avertissements selon lesquels la distanciation sociale sera impossible dans les trains, car la demande est susceptible de l’emporter sur l’offre.

La capacité des trains est actuellement limitée à environ un cinquième des niveaux normaux afin de maintenir une distance sociale entre les passagers. En outre, certaines parties du réseau ferroviaire devraient être fermées pour travaux d’ingénierie.

Vendredi et bien plus tard que d’habitude, des billets de train à l’avance pour la période des fêtes ont été mis en vente, donnant aux ministres une indication du nombre de personnes ayant l’intention de voyager et moins d’un mois pour planifier la ruée.

Le ministère des Transports a déclaré que cela aiderait à «informer les autres mesures prises pour aider les gens à voyager en toute sécurité et avec un minimum de perturbations», et une analyse sur les ventes de billets avancés sera publiée la semaine prochaine.

Chaos de Noël à la gare d’Euston, à Londres, avec l’escapade festive qui a provoqué la misère ferroviaire l’année dernière. Beaucoup craignent que de telles scènes puissent être vues cette année lors de la pandémie de coronavirus

Grant Shapps, le secrétaire aux transports, a déclaré que les plans pour éviter la surpopulation comprendront “ la circulation de trains plus longs et des règles assouplissantes pour permettre à plus de types d’autocars de circuler ”, avec une suggestion que tous les passagers devront pré-réserver tous les types de sièges.

En raison des «limitations» actuelles du réseau ferroviaire en ce qui concerne le traitement d’un grand nombre de passagers, M. Shapps a exhorté les gens à «ne pas voyager» dans la mesure du possible plus tôt cette semaine.

“Nous allons appeler les gens à examiner très attentivement l’itinéraire de transport qu’ils empruntent et, bien sûr, même à choisir s’ils voyagent ou non”, a-t-il déclaré.

Le ministre aurait également demandé aux opérateurs ferroviaires et à Network Rail de soumettre des propositions destinées à limiter la surpopulation, la plupart étant concernées par le dimanche 27 – qui verra un service de week-end fortement réduit.

Les réseaux ferroviaires explorent des options pour éviter la surpopulation, des sources indiquant que des mesures visant à interdire la vente de billets à pied pourraient être introduites. Sur la photo: Waterloo plus tôt cette semaine

Cependant, la possibilité d’augmenter les wagons et d’annuler les travaux d’ingénierie à bref délai a rendu furieux les patrons ferroviaires, qui ont qualifié une demande soudaine d’augmenter les services dans quatre semaines de «recette du désastre».

Les travaux d’ingénierie en particulier sont prévus plusieurs années à l’avance, les patrons affirmant que les retards peuvent avoir un effet d’entraînement sur la fiabilité à long terme du chemin de fer.

Dans un exemple, la gare de King’s Cross, l’une des gares les plus fréquentées du pays, devrait être fermée pendant six jours à compter de Noël pour travaux.

S’adressant au Times, un leader du secteur a déclaré que les opérateurs dépendaient énormément de bénévoles pour travailler pendant Noël, la plupart des congés étant déjà réservés.

“Si nous avions reçu un préavis, cela aurait pu être fait assez facilement, mais une demande aussi tard dans la journée est tout simplement ridicule”, a déclaré la source au journal.

“ Le vrai danger est que nous installons beaucoup de trains supplémentaires et que nous finissions par les annuler le jour où nous ne pouvons pas obtenir le personnel. ”

Grant Shapps (à droite) a exhorté les Britanniques à ne pas utiliser de train à Noël car ils seraient “ trop occupés ” – alors que Boris Johnson (photo de gauche à l’écran lors d’une conférence de presse de Downing Street hier soir) a annoncé un plan pour assouplir les règles du coronavirus afin que les réunions de famille puissent se produire

Sir Peter Hendy aura le pouvoir de dire aux opérateurs d’améliorer les horaires et fera également rapport aux ministres sur les domaines où, selon lui, des problèmes potentiels pourraient survenir sur le réseau.

Il a été invité à «examiner rigoureusement les plans de préparation à l’hiver de tous les opérateurs de transport pour s’assurer que les trajets sont fluides et sûrs», a déclaré le ministère des Transports.

L’annonce selon laquelle les lignes interurbaines ne pouvaient accepter que des billets pré-réservés a encouragé l’ajout de voitures supplémentaires pour faire face à l’augmentation du nombre de passagers.

Paul Tuohy, PDG de la Campagne pour un meilleur transport, a déclaré au Telegraph que si des restrictions de réservation étaient introduites, des voitures supplémentaires devraient être ajoutées aux trains pour s’assurer que la demande est satisfaite.

Il a ajouté: «Des millions de personnes comptent sur le chemin de fer chaque Noël pour voir leurs amis et leur famille et cette année ne sera pas différente.

“Les compagnies ferroviaires doivent veiller à ce qu’il y ait suffisamment de places pour tous ceux qui souhaitent voyager en train à Noël, que ce soit des services supplémentaires ou des voitures supplémentaires.”