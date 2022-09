Les craintes d’inflation incitent les acheteurs à sauter tôt les vacances de fin d’année

L’inflation est un Scrooge.

Bien que la saison des fêtes soit encore dans des mois, les consommateurs s’inquiètent déjà de la façon dont ils s’offriront les cadeaux de cette année alors que les prix continuent d’augmenter, selon plusieurs études.

Environ 40 % des acheteurs de vacances ont déclaré l’inflation change leur façon d’acheteravec la plupart des stratégies d’économie d’argent, selon un nouveau rapport de Bankrate.com, telles que l’achat de moins d’articles ou de marques moins chères et l’utilisation de coupons, de remises et de récompenses de carte de crédit pour compenser les coûts.

Plus de la moitié – soit 59% – des Américains sont stressés à l’idée d’acheter des cadeaux cette saison des fêtes en raison de la hausse des prix, selon une autre enquête récente.

De nombreux consommateurs bénéficient également d’une longueur d’avance. Plus d’un sur 10 a commencé ses achats avant le début du mois de septembre, et la moitié des acheteurs des fêtes prévoient de commencer avant Halloween, a constaté Bankrate.

“Les achats de vacances seront différents cette année avec une inflation autour des sommets de 40 ans”, a déclaré Ted Rossman, analyste principal de l’industrie chez Bankrate.

“Commencer plus tôt pourrait aider car cela vous donne le temps de répartir votre trésorerie et de trouver les meilleures offres”, a-t-il ajouté.